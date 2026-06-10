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Όλο το Μουντιάλ παίζεται Live στο kingbet.net!

Σοβαρά τώρα; Θα κάνουμε live betting και στα 104 ματς;

Αυτές ήταν οι δύο πρώτες ερωτήσεις που έπεσαν στο τραπέζι πριν κανά πεντάμηνο περίπου, όταν ξεκινούσαμε να «στήνουμε» το Μουντιάλ στο site. Θέλετε να μάθετε την (μοναδική) απάντηση; «Ναι, και άλλα τόσα να ήταν τα ματς, πάλι θα τα κάναμε live». Έτσι λειτουργούμε εμείς. Με πάθος και μεράκι. Με αγάπη και πολύ συναίσθημα. Δεν μας τρομάζουν ούτε τα ξενύχτια, ούτε οι ώρες, ούτε τίποτα.

Πάμε λοιπόν. Από την Πέμπτη 11 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου θα είμαστε όλοι παρέα. Η συντακτική ομάδα του kingbet.net θα σας κρατά συντροφιά με live betting, με σχόλια και με προτάσεις για ΟΛΑ τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, και στα 104 ματς. Είτε ξεκινάνε στις 9 το βράδυ, είτε στις 4 τα χαράματα. Είπαμε, Μουντιάλ είναι, το περιμέναμε με τόση λαχτάρα. Το ίδιο πιστεύουμε και για εσάς, τους επισκέπτες του site.

Ελάτε στη μεγάλη παρέα που θα δημιουργηθεί, να δούμε και να απολαύσουμε όλη τη διοργάνωση και να παίξουμε μαζί στοίχημα.

Ας δούμε εν τάχει τι θα περιλαμβάνει το κάθε live. Τις συνθέσεις των ομάδων, τα στατιστικά τους, τα μεταξύ τους παιχνίδια στο παρελθόν, τη ροή του αγώνα, τις κάρτες, τα κόρνερ, τις σημαντικότερες στιγμές. Και όλα αυτά, μέσα σε πολύ όμορφα γραφικά. Μαζί, φυσικά, με τις live προτάσεις του kingbet.net.

Ξεκινάμε Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Εμείς θα είμαστε εκεί…

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