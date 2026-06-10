Έπαθλο* ανταμοιβής στον 4ο τελικό της Stoiximan Greek Basket League!

Η μάχη του τίτλου μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της! Μετά το δραματικό Game 3, η σειρά φτάνει στον τέταρτο τελικό! Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα 2-1 και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να απαντήσει στην έδρα του για να στείλει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.

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Ο τρίτος τελικός έφερε την σειρά σε πραγματική ανισορροπία. Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην πίεση των τελευταίων λεπτών, εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική τους κυριαρχία και πήραν τη νίκη που τους δίνει το “match point”. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ελέγξει τη μάχη των ριμπάουντ στα κρίσιμα σημεία και είδε το παιχνίδι να γέρνει υπέρ του αντιπάλου και τώρα ψάχνει την αντίδραση που θα κρατήσει ζωντανό το όνειρο του τίτλου. Με το 2-1 στο σκορ, ο τέταρτος τελικός μετατρέπεται σε βραδιά σημαντικών στοιχηματικών ευκαιριών, όπου κάθε καλάθι μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα!

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Η σειρά φτάνει στο πιο καθοριστικό της σημείο. Θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός τη δουλειά κατακτώντας τον τίτλο ή θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός στέλνοντας τη μάχη σε Game 5; Το Mission δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όπου επιλέγεις τον νικητή και διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής σε μία αναμέτρηση που μπορεί να γράψει τον επίλογο της Stoiximan Greek Basket League 2025-26!

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