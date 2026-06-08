Έπαθλο* ανταμοιβής στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι έτοιμο να ξεκινήσει και οι κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου μπαίνουν στη μάχη για το πρώτο βήμα προς τη δόξα! Για έναν ολόκληρο μήνα, τα βλέμματα όλου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη διοργάνωση που γεννά θρύλους και γράφει ιστορία!

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Η φάση των ομίλων φέρνει από την πρώτη στιγμή τεράστιες συγκρούσεις, αλλά και νέες ομάδες που θέλουν να κλέψουν την παράσταση. Το φετινό Παγκόσμιο φιλοξενεί ιστορικές πρωτοεμφανιζόμενες χώρες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι και το Κουρασάο, ενώ παράλληλα ομάδες όπως το Μαρόκο και η Σενεγάλη ονειρεύονται να συνεχίσουν την παράδοση των μεγάλων εκπλήξεων!

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Οι πρώτες μεγάλες μάχες της διοργάνωσης είναι εδώ και το ενδιαφέρον βρίσκεται ήδη στα ύψη. Το Mission έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε κάθε αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο, συγκινήσεις και αδρεναλίνη

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