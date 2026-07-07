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Με αυτό το «μπαμ» ο Παναθηναϊκός σηκώνει τη Euroleague!

Καλή μέρα να είσαι Παναθηναϊκός σήμερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξύπνησε… κεφάτος και προανήγγειλε διάφορα «μπαμ», με την πρώτη «βόμβα» να έχει ήδη σκάσει.

Φυσικά αφορά στην προσθήκη του Άιζακ Μπόνγκα, που έρχεται για να καλύψει σημαντικά κενά στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Ωστόσο, ο Γερμανός δεν θα έρθει… μόνος του. Ακολουθούν κι άλλες ηχηρές εξελίξεις μέσα στην ημέρα.

Ήδη, δε, υπάρχει φημολογία πως η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα κάνει ακόμη μεγαλύτερο κρότο, με τους «πράσινους» να θέλουν να φέρουν ξανά στην Ευρώπη τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και να εξοπλιστούν με τον καλύτερο τρόπο στο «4».

Ο Γάλλος έκανε τρομερά πράγματα στη Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δοκίμασε την τύχη του στο NBA, σε Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη και Σικάγο, αλλά πλέον να επιστρέψει στην Ευρώπη και να κυριαρχήσει.

Ό,τι πρέπει δηλαδή για τον Παναθηναϊκό που κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Και η μέρα είναι… μεγάλη. Και με τις δύο έννοιες.

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