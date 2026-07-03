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Με αυτή τη χαφάρα, η ΑΕΚ γίνεται ξανά πρωταθλήτρια!

aek ribalta

Πρωταθλήτρια την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, αλλά δεν θα κάνει… τρέλες στο μεταγραφικό παζάρι.

Το πλάνο του Ριμπάλτα θέλει την Ένωση να κρατά κάθε σημαντική της μονάδα και να ενισχύει στοχευμένα στις θέσεις που χρειάζεται με παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Ζουμπκόφ για παράδειγμα.

Δεδομένα, ο Δικέφαλος θα κινηθεί για ένα χαφ που θα του αλλάξει τη ζωή, έναν πολύ ποιοτικό παίκτη που θα έρθει να… δέσει δίπλα στους Πινέδα και Μαρίν.

Και φυσικά το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί πρώτης τάξεως… βιτρίνα για τις ορέξεις της ΑΕΚ.

Ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ, για παράδειγμα, που στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά την Ένωση, θα αποτελούσε εξαιρετική περίπτωση για αυτή και φέτος.

Επίσης, υπάρχει… σούσουρο για τον Πάτρικ Μπεργκ που κάνει φοβερά πράγματα στην Μπόντο και στη Νορβηγία. Θα ήταν πολυτέλεια για την ΑΕΚ ένας τέτοιος παίκτης.

Γνώριμοι στα ελληνικά «μάτια» είναι επίσης και ο Σοφιάν Άμραμπατ (Μαρόκο) και ο Πατέ Σις (Σενεγάλη).

Ο πρώτος σίγουρα θα έχει ακούσει τα καλύτερα για τον Δικέφαλο από τον αδερφό του. Τον δεύτερο τον μάθαμε καλά από τα παιχνίδια της ομάδας του Νίκολιτς απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Και οι δύο θα μπορούσαν να ανεβάσουν επίπεδο τους «κιτρινόμαυρους».

Πιο… ψαγμένη, αλλά όχι αμελητέα, περίπτωση αυτή του Βόσνιου χαφ, Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς, που είναι και στα 24 του χρόνια.

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