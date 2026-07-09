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Η winmasters μεγάλος χορηγός του 2026 IWWF Europe & Africa Wakeboard Boat Championships

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεξάγονται αγώνες για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα extreme sports  και η  winmasters είναι ο μεγάλος χορηγός του 2026 IWWF Europe & Africa Wakeboard Boat Championships, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου 2026 στη Λίμνη Πολυφύτου, στα Σέρβια Κοζάνης.
Η διεθνής διοργάνωση θα φιλοξενήσει πάνω από 90 κορυφαίους αθλητές από 10 χώρες, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.
Με τη συμμετοχή της ως χορηγός, η winmasters επιβεβαιώνει τη στήριξη της στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και στην προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της winmasters, Θωμάς Τζόκας δήλωσε: Η winmasters είναι συνεπής στην υποστήριξη του αθλητισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως έναν  Πανευρωπαϊκό προορισμό μεγάλων αθλητικών events. Είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα  θα κάνει μια άριστη διοργάνωση και εύχομαι , υγεία και καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές που συμμετέχουν.

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει αθλητές, συνοδούς και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής και αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της στον αθλητικό τουρισμό.

Σχετικά με τη winmasters
Η winmasters αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες online gaming στην Ελλάδα και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσφέροντας ολοκληρωμένη εμπειρία στο online στοίχημα και το online καζίνο. Παράλληλα, επενδύει διαχρονικά στον αθλητισμό μέσα από χορηγίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν αθλητικές διοργανώσεις, συλλόγους και δράσεις με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.
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