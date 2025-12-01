Euroleague 25-26 Παναθηναϊκός αποδόσεις: Τόσο πληρώνει το όγδοο αστέρι 🏆💣

Με Εργκίν Αταμάν στο τιμόνι και ελίτ επιλογές παικτών τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός προκαλεί τον ίδιο τρόμο που προκαλούσε κάποτε. Με το φετινό final four να έχει «κλειδώσει» για το «Telekom Center Athens», η δίψα για το όγδοο αστέρι είναι τεράστια.

Η περσινή σεζόν για το «τριφύλλι» δεν στέφθηκε με επιτυχία. Στη Euroleague τερμάτισε τέταρτο, αδυνατώντας να κλείσει εισιτήριο για τον δεύτερο σερί τελικό με τη μετέπειτα πρωταθλήτρια, Φενέρ, να του βάζει στοπ. Στο πρωτάθλημα, αν και προηγήθηκε με 1-0 του Ολυμπιακού, δεν επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τον τίτλο.

Η σεζόν επισκιάστηκε και από τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Ένας κορυφαίος σέντερ και παίκτης – κλειδί στο οπλοστάσιο του Αταμάν έχασε μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων της ομάδας. Το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο απ’ όσο υπολόγιζαν οι «πράσινοι» και ο Γάλλος δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό τη φετινή χρονιά.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος υπάρχει ένας στόχος: Η κατάκτηση κάθε διαθέσιμου τίτλου. Ξανά τα προγνωστικά μπάσκετ αναφέρονται σε ελληνικό μονοπώλιο στην κορυφή της σχετικής λίστας, με το κίνητρο φέτος να είναι διαφορετικό.

Μιλάμε, φυσικά, για το γεγονός ότι το final four θα λάβει χώρα στην έδρα του. Όχι, απλά φανταστείτε έναν τελικό επί ελληνικού εδάφους ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θα πέσουν τα τσιμέντα…

Μέχρι τότε έχουμε ακόμα δρόμο. Μπόλικη δράση στη regular season, καθώς και στα playoffs που θα ακολουθήσουν. Το πρόγραμμα αγώνων της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης έχει ακόμα πολλά να δώσει.

Προτού περάσουμε στο στοίχημα, αξίζει να ρίξετε μία ματιά στο 🏀Euroleague 2025-26 Πρόγραμμα Αποτελέσματα Βαθμολογία🏀, έτσι ώστε να ξέρετε ακριβώς τι ακολουθεί και τι έχει συμβεί στη διοργάνωση.

Euroleague 25-26 απόδοση Παναθηναϊκός

Ώρα να μιλήσουμε καθαρά στοιχηματικά. Οι δύο «αιώνιοι» από το καλοκαίρι κιόλα, είχαν την πρωτοκαθεδρία στα προγνωστικά κατάκτησης. Πότε ο ένας πρώτο φαβορί, πότε ο άλλος. Αντιλαμαβάνεστε, συνεπώς, πως οι στοιχηματικές εταιρίες προβλέπουν ότι ο τίτλος θα είναι… ελληνική υπόθεση.

Με λίγα λόγια, το να έχουμε τελικό Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο «ΟΑΚΑ», είναι η μεγάλη επιθυμία όλων των – υγειώς σκεπτόμενων – φιλάθλων. Και η💥απόδοση τελικός Euroleague 25-26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός💥δεν περνάει απαρατήρητη.

Όπως δεν μπορούν να αγνοηθούν και οι τιμές του Παναθηναϊκού στις στοιχηματικές, αναφορικά με το τρόπαιο.