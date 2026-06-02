Φιλικά εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου με ειδικά στοιχήματα!

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει αρχίσει και οι εθνικές ομάδες δίνουν σημαντικά φιλικά προετοιμασίας ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Στη Ριέκα η Κροατία αντιμετωπίζει το Βέλγιο (19:00) σε ένα σπουδαίο φιλικό ανάμεσα σε δύο εκ των ισχυρών ευρωπαϊκών συνόλων που έχουν υψηλούς στόχους στην τελική φάση.

Οι Κροάτες του Ζλάτκο Ντάλιτς συμμετέχουν στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, με την πρώτη τους αναμέτρηση να είναι απέναντι στην Αγγλία (17/6) στο Ντάλας.

Όσο για τους Βέλγους του Ρούντι Γκαρσιά είναι στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης και η πρεμιέρα τους θα γίνει στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο (15/6).

Κροατία – Βέλγιο 1:2.72 X:3.60 2:2.80

Τη δική του προετοιμασία συνεχίζει το Μαρόκο, με την πρωταθλήτρια Αφρικής να αντιμετωπίζει τη Μαδαγασκάρη στο Ραμπάτ (20:00).

Η παρέα του Αγιούμπ Ελ Καμπί άρχισε τα φιλικά της με το επιβλητικό 5-0 επί του Μπουρουντί, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σκοράρει δις, ενώ η πρεμιέρα της ομάδας του Μοχάμεντ Ουαχμπί θα γίνει στο Μαϊάμι κόντρα στη Βραζιλία (14/6).

Μαρόκο – Μαδαγασκάρη 1:1.11 X:7.00 2:21.00

Την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζει και η Γκάνα που αντιμετωπίζει την Ουαλία στο Κάρντιφ (21:45).

Η ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ συμμετέχει στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ και την περιμένει στην πρεμιέρα της ο Παναμάς (18/6) στο Τορόντο, ενώ ήδη έχει δώσει άλλο ένα φιλικό, με το Μεξικό στην Πουέμπλα, όπου ηττήθηκε με 2-0.

Ουαλία – Γκάνα 1:2.15 X:3.25 2:3.55

Φιλικά ωστόσο δίνουν και ομάδες που δεν θα βρίσκονται στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η Γεωργία υποδέχεται τη Ρουμανία στην Τιφλίδα (20:00) με τις δύο ομάδες να περιμένουν τον Σεπτέμβριο όπου θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους στη δεύτερη κατηγορία του Nations League.

Γεωργία – Ρουμανία 1:2.20 X:3.35 2:3.30

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