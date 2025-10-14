Euroleague 2025-26: Αυτή είναι η απόδοση ελληνικού τελικού στην Αθήνα!💣🏀

Είχαμε διακοπή από τα ποδοσφαιρικά (συλλογικά) δρώμενα. Το πρόγραμμα αγώνων των διεθνών πρωταθλημάτων μπήκε στον «πάγο» και έδωσε τη σκυτάλη στο μπάσκετ.

Το οποίο μπάσκετ συνεχίζει ακάθεκτο. Η Euroleague είναι σε πλήρη εξέλιξη από τις δύο προηγούμενες εβδομάδες και η φετινή χρονιά είναι ήδη σημαδιακή. Γιατί; Διότι το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα, 19 χρόνια μετά το 2007.

Και, μπαίνοντας κατευθείαν στο ψητό του κειμένου, σε ποιον δεν αρέσει το 1.80 στο στοίχημα, για να σηκώσει την κούπα ελληνική ομάδα στο «Telekom Center»;

ΧΩΡΑ ΝΙΚΗΤΗ EUROLEAGUE: ΕΛΛΑΔΑ 1.80

Αν φτάσαμε πέρυσι και πρόπερσι μία ανάσα από ελληνικό «εμφύλιο» στο παιχνίδι τίτλου, φέτος ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή. Βέβαια, το ίδιο είπαμε και το 2024, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκείνη που έκοψε τον δρόμο του Ολυμπιακού προς τον τελικό του Βερολίνου, όπου ο Παναθηναϊκός ανέβηκε εν τέλει στο Έβερεστ.

Πέρυσι, οι προσδοκίες ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Όμως, οι δύο αιώνιοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών στο Άμπου Ντάμπι και αρκέστηκαν στον μικρό τελικό (97-93 οι «ερυθρόλευκοι»). Φενέρμπαχτσε και Μονακό ήταν πιο αποφασισμένες, με τους Τούρκους να κατακτούν, κόντρα στα προγνωστικά euroleague, το βαρύτιμο τρόπαιο.

Τώρα όμως; Με το Final Four στην Αθήνα; Στην έδρα του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα γνωστό μέρος για τον Ολυμπιακό; Αν την περασμένη διετία η απόδοση κατάκτησης για τους «αιώνιους» είχε μεγάλο ενδιαφέρον, φανταστείτε τι συμβαίνει τώρα.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3.00 4.00

Δυστυχώς κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Και δυστυχώς δεν θα το καταλάβουμε μέχρι τα πλέι οφ της διοργάνωσης. Εκεί κάπως θα το αντιληφθούμε και, αν όλα πάνε κατευχήν, η πρόκριση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην τετράδα (πόσο μάλλον στον τελικό) θα μας κάνει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα.

Οι δύο ελληνικές ομάδες, ενδεχομένως και οι δύο κορυφαίες στην Ευρώπη, να διεκδικούν το πιο «λαμπερό» τρόπαιο, σε ελληνικό έδαφος. Μαγεία, βγαλμένη από τα έγκατα των πιο απόκρυφων μπασκετικών ονείρων.

Κλείνοντας, αφού αν καταπιαστούμε με αυτό το θέμα μπορούμε να γράψουμε βιβλία ολόκληρα, προφανώς και υπάρχει διαθέσιμη απόδοση στα προγνωστικά μπάσκετ, για το ενδεχόμενο ελληνικού τελικού. Και η Novibet το προσφέρει στο, άκρως δελεαστικό, 7.00. Ευχή και επιθυμία όλων να επιβεβαιωθεί…