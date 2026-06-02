Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει

Λίγο πριν ριχτούν στη «μάχη» του Μουντιάλ 2026, Κροατία και Βέλγιο (2/6, 19:00) κοντράρονται σε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για την Γκάνα που αντιμετωπίζει την Ουαλία (21:45) στο Κάρντιφ. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Η Κροατία μπαίνει με υψηλές βλέψεις και σε αυτήν την τελική φάση του Μουντιάλ και ξεκινάει από τα δύσκολα, μιας και πρεμιέρα κάνει απέναντι στο φαβορί του ομίλου της, την Αγγλία (17/6). Κοινώς, το αποψινό τεστ με το Βέλγιο είναι αυτό που χρειάζεται αυτήν την στιγμή, ενώ ακολουθεί και εκείνο με την Σλοβενία. Μακριά θέλει να πάει και το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θεωρητικά έχει εύκολο έργο, ενώ κάνει πρεμιέρα με την Αίγυπτο (είναι, επίσης, με Ιράν και Νέα Ζηλανδία). Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Και οι δύο να σκοράρουν Over 1,5, στο 4.70. Αυτός, μάλιστα, είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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Άλλο ένα δυνατό φιλικό διεξάγεται στο Κάρντιφ ανάμεσα σε Ουαλία και Γκάνα. Οι Ουαλοί δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση για το Μουντιάλ, μιας και ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη Βοσνία στα ημιτελικά των playoff και έτσι έμειναν εκτός. Από την άλλη, η Γκάνα προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάνει πρεμιέρα με τον Παναμά, ενώ στον όμιλο είναι με Αγγλία και Κροατία. Εδώ, η επιλογή «Χ» (Τελικό Αποτέλεσμα), προσφέρεται στο 3.25.

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