Κροατία – Βέλγιο με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η Κροατία φιλοξενεί το Βέλγιο στο «Stadion Rujevica» στη Ριέκα σε ένα φιλικό με έντονο άρωμα Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Στο Μουντιάλ του 2018 η Κροατία ήταν φιναλίστ, ενώ το Βέλγιο κατετάγη 3ο. Σε εκείνο του 2022 στο Κατάρ μονομάχησαν στον όμιλο, από τον οποίο προχώρησε μόνο η πρώτη. Η κάθε ομάδα μετράει από 3 νίκες στις 9 έως τώρα μεταξύ τους μονομαχίες (και 3 ισοπαλίες).

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Η Κροατία εντυπωσίασε στα προκριματικά. Μετείχε στον 12ο όμιλο, στον οποίο τερμάτισε 1η και αήττητη (7 νίκες, 1 ισοπαλία). Άφησε πίσω της την Τσεχία, τα Νησιά Φερόε, το Μαυροβούνιο και το Γιβραλτάρ. Έτσι, εξασφάλισε για 4η συνεχόμενη και 7η συνολικά φορά στην ιστορία της την παρουσία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από το 1998 και μετά έχει λείψει μόνο από ένα Μουντιάλ, το 2010. Φιναλίστ το 2018 και νικήτρια στο μικρό τελικό το 2022, έχει βάλει ψηλά τον πήχη και στο επικείμενο Μουντιάλ.

Το Βέλγιο μετέχει ανελλιπώς στις μεγάλες διοργανώσεις από το 2012 και μετά. Σε κάποιες περιπτώσεις τα προγνωστικά το ήθελαν να φτάνει ακόμα και ως την κατάκτηση του τροπαίου. Στα προκριματικά κατέκτησε την πρωτιά στο 10ο όμιλο (5 νίκες, 3 ισοπαλίες), αφήνοντας πίσω του τις Ουαλία, Βόρεια Μακεδονία, Καζακστάν και Λιχτενστάιν. Πάντως, σε κάποια φάση της σειράς βρέθηκε 2ο και περίμενε γκέλες της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία τις έκανε. Από τον Γενάρη του 2025 στον πάγκο του είναι ο Γάλλος Ρούντι Γκαρσιά.

Ο άσος της Κροατίας τοποθετείται στο 2.52**, ενώ το διπλό του Βελγίου προσφέρεται στο 2.72** στην πλατφόρμα της Betsson. Τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων είχαν λίγα γκολ. Το να επαναληφθεί κάτι ανάλογο τώρα, δηλαδή Under 2,5 γκολ, προσφέρεται στο 1.92**, ενώ το Over 2,5 δίνεται στο 1.82**. Επιπλέον, το να βρουν αμφότερες δίχτυα δίνεται στο 1.65**, ενώ το N/G είναι στο 2.18**.

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