Euroleague playoff 2025-26: Πρόγραμμα, αποτελέσματα🏀

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, επικράτησε 87-79 της Μονακό στο ΟΑΚΑ και «κλείδωσε» την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Αναγκάστηκε να παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στα play in της συγκεκριμένης διοργάνωσης και με μπροστάρη τον Σορτς (21 πόντους) πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Ευρωλίγκα playoff 2025-26 πρόγραμμα αποτελέσματα

Στο άντρο των «νυχτερίδων»

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στις αναλύσεις την ομάδα που τερμάτισε στην 2η θέση της κανονικής περιόδου, τη Βαλένθια, με το ισπανικό σύνολο να έχει το πλεονέκτημα της έδρας στη μεταξύ τους σειρά. Εξάλλου οι «νυχτερίδες» εμφάνισαν εξαιρετικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της regular season.

Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να δώσει τα πρώτα δύο ματς εκτός έδρας στο πρόγραμμα αγώνων, την Τρίτη (28/04, 21:45) και την Πέμπτη (30/04) επί ισπανικού εδάφους, ενώ στη συνέχεια θα παίξει τρίτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ στις 6 Μαΐου.

Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, θα μάθει το βράδυ της Παρασκευής (24/04, 20:30) τον αντίπαλό του στα play off. Οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με το νικητή του ζευγαριού Μονακό – Μπαρτσελόνα έχοντας οι ίδιοι το πλεονέκτημα έδρας, με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Οι πρώτες δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στα play off θα πραγματοποιηθούν στο ΣΕΦ, την Τρίτη (28/4, 21:00) και την Πέμπτη (30/4, 21:00).

Πρόγραμμα play off

Γνωστά είναι τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια στο στοίχημα των προημιτελικών της Euroleague. Συγκεκριμένα η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας και η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αναλυτικά το πρόγραμμα των play off:

GAME 1
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 28/04 20:45
Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 28/04 21:00
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 28/04 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 29/04 21:45
GAME 2
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/04 20:45
Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 30/04 21:00
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/04 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 01/05 21:45
GAME 3 (5-6 ΜΑΪΟΥ)
Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Παναθηναϊκός – Βαλένθια
GAME 4 (7-8 ΜΑΪΟΥ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ)
Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Παναθηναϊκός – Βαλένθια
GAME 5 (12-13 ΜΑΪΟΥ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ)
Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα
Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα