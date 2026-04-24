Euroleague playoff 2025-26: Πρόγραμμα, αποτελέσματα🏀

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, επικράτησε 87-79 της Μονακό στο ΟΑΚΑ και «κλείδωσε» την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Αναγκάστηκε να παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στα play in της συγκεκριμένης διοργάνωσης και με μπροστάρη τον Σορτς (21 πόντους) πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Ευρωλίγκα playoff 2025-26 πρόγραμμα αποτελέσματα

Στο άντρο των «νυχτερίδων»

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στις αναλύσεις την ομάδα που τερμάτισε στην 2η θέση της κανονικής περιόδου, τη Βαλένθια, με το ισπανικό σύνολο να έχει το πλεονέκτημα της έδρας στη μεταξύ τους σειρά. Εξάλλου οι «νυχτερίδες» εμφάνισαν εξαιρετικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της regular season.

Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να δώσει τα πρώτα δύο ματς εκτός έδρας στο πρόγραμμα αγώνων, την Τρίτη (28/04, 21:45) και την Πέμπτη (30/04) επί ισπανικού εδάφους, ενώ στη συνέχεια θα παίξει τρίτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ στις 6 Μαΐου.

Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, θα μάθει το βράδυ της Παρασκευής (24/04, 20:30) τον αντίπαλό του στα play off. Οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με το νικητή του ζευγαριού Μονακό – Μπαρτσελόνα έχοντας οι ίδιοι το πλεονέκτημα έδρας, με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Οι πρώτες δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στα play off θα πραγματοποιηθούν στο ΣΕΦ, την Τρίτη (28/4, 21:00) και την Πέμπτη (30/4, 21:00).

Πρόγραμμα play off

Γνωστά είναι τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια στο στοίχημα των προημιτελικών της Euroleague. Συγκεκριμένα η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας και η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αναλυτικά το πρόγραμμα των play off:

GAME 1 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 28/04 20:45 Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 28/04 21:00 Βαλένθια – Παναθηναϊκός 28/04 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 29/04 21:45

GAME 2 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/04 20:45 Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 30/04 21:00 Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/04 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 01/05 21:45

GAME 3 (5-6 ΜΑΪΟΥ) Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός – Βαλένθια

GAME 4 (7-8 ΜΑΪΟΥ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ) Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός – Βαλένθια