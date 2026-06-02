Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Αιώνιο» ντέρμπι με φόντο την κούπα και σούπερ ειδικά! 🔥🏆

Αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται σε απόλυτα διαφορετικά μομέντουμ. Ο μεν… πετάει μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο κουπόνι μπάσκετ, ενώ ο δε ακόμη «ψάχνεται» μετά τον αποκλεισμό από το Final Four.

Στα ντέρμπι αιωνίων, πάντως, τίποτα από τα παραπάνω δεν μετρά, όσο η ψυχή, ο μπασκετικός εγωισμός, που μπορεί να φέρει τούμπα όλα τα προγνωστικά μπάσκετ Ελλάδα. Και πόσω μάλλον όταν μιλάμε για παιχνίδια που θα κρίνουν τον τίτλο. Οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκινούν, τα πάντα όσον αφορά στην κατάκτηση είναι πιθανά και πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1.45 2.75

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Όπως είπαμε και παραπάνω, καλώς ή κακώς, το παιχνίδι έχει ξεκάθαρο φαβορί αυτή τη στιγμή και αυτό δεν είναι άλλο από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει για το παιχνίδι οι στοιχηματικές εταιρείες.

To line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 168,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, σε τέτοια παιχνίδια, τόσο κρίσιμα, τα πάντα είναι ανοιχτά. Και για αυτό έχει αξία να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Μιλάμε, φυσικά, για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα bet builder που πάντα έχουν αυξημένη αξία και χαρίζουν διαφορετική αγωνία. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 18,5 ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ+ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ OVER 69,5+ΑΣΙΣΤ OVER 39,5 6.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 11,5+OVER 169,5 6.05 ΦΟΥΡΝΙΕ OVER 13,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΧΟΥΑΝΤΣΟ OVER 5,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ+ΛΕΣΟΡ OVER 0,5 ΚΟΨΙΜΑΤΑ 5.75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ +5,5+ΧΕΪΖ-ΝΤΕΪΒΙΣ OVER 12,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΝΑΝ OVER 17,5 ΠΟΝΤΟΙ 6.80 ΠΙΤΕΡΣ 12+ ΠΟΝΤΟΙ 4.10

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός κανάλι

Το μεγάλο Game 1 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.