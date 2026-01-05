Επόμενος προπονητής Γιουνάιτεντ αποδόσεις: ΣΟΚΑΡΕΙ το πρώτο φαβορί!💣🔥

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δεν είναι ακριβώς ότι πιαστήκαμε όλοι εξαπίνης. Το πως ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν υπ’ ατμόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πάνω κάτω το γνωρίζαμε όλοι. Αλλά διανύαμε μία περίοδο που, ακόμη και με ατυχή αποτελέσματα, δεν ήταν η χειρότερη στην πρόσφατη ιστορία των «κόκκινων διαβόλων» και υπήρχαν δείγματα ανάκαμψης.

Όπως και να ‘χει, ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον αγγλικό σύλλογο, μετά την ισοπαλία με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόοντ» (1-1). Και ήδη το «γαϊτανάκι» για τον διάδοχό του έχει στηθεί για τα καλά.

Επόμενος προπονητής Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Επόμενος προπονητής Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Αυτό που γίνεται στις αποδόσεις στο στοίχημα, είναι το κάτι άλλο. Χαμός από εμπορικά και γνωστά ονόματα, με κορυφαίο όλων – και στην πρώτη θέση στις στοιχηματικές – τον Έντσο Μαρέσκα (που προσφάτως αποχώρησε από την Τσέλσι). Προφανώς και ο Ιταλός έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του με τους «μπλε» και στο Νησί έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων.

Στην ίδια ακριβώς τιμή, ο νυν τεχνικός της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ και σε απόσταση αναπνοής, ο άλλοτε μέσος της ομάδας – και νυν προπονητής της Κ18 – Ντάρεν Φλέτσερ (ο οποίος, σημειωτέον, θα αναλάβει υπηρεσιακός στην πρώτη ομάδα, μέχρι νεοτέρας).

Παρακάτω μπορούμε να βρούμε σχεδόν 40 υποψήφιους, με τους περισσότερους εξ’ αυτών, όπως καταλαβαίνετε, να βρίσκονται στη λίστα της Novibet τιμής ένεκεν.

Οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα αναμένονται ραγδαίες. Δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις τώρα. Εσείς, σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο promo code*🎁 και μέσω αυτού να κάνετε τη δική σας επιλογή στο κουπόνι ΟΠΑΠ. Ένα κλικ στις παρακάτω αποδόσεις αρκεί!

