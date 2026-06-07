Τα τελευταία φιλικά πριν το Παγκόσμιο με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το Παγκόσμιο είναι προ των πυλών και οι εθνικές ομάδες δίνουν τα τελευταία τους φιλικά πριν την έναρξη του τουρνουά.

Η Νορβηγία και το Μαρόκο θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα της Αμερικής και η προετοιμασία τους φτάνει στο τέλος. Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση.

Μετά την τρομερή πορεία της στα προκριματικά, πέτυχε και μία άνετη νίκη με 3-1 απέναντι στη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση και μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη της διοργάνωσης.

Από την άλλη το Μαρόκο στα τελευταία 26 παιχνίδια έχει ηττηθεί μόλις μία φορά, στον τελικό του Κυπέλλου Αφρικής, αλλά ακόμα και εκεί πήρε το ματς στα χαρτιά.

Προέρχεται από μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Μαδαγασκάρη με 4-0 αλλά τώρα το έργο του είναι σαφώς δυσκολότερο.

Μαρόκο – Νορβηγία 1: 3.15 X: 3.30 2: 2.20

Βέβαια σπουδαίο φιλικό δίνει και η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται στο Παγκρήτιο την Ιταλία. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προέρχεται από μία καλή εμφάνιση στη Σόλνα όπου ήρθε ισόπαλη με 2-2 απέναντι στη Σουηδία.

Προηγήθηκε μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ του Τσιμίκα, βρέθηκε πίσω στο σκορ στην επανάληψη αλλά στο τέλος ισοφάρισε με τον Μασούρα.

Απέναντί της θα βρει την Ιταλία η οποία βιώνει ακόμα την απογοήτευση από τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ. Μάλιστα στην αποστολή λείπουν όλα τα πρωτοκλασάτα ονόματα, πέρα από τον Ντοναρούμα, με παίκτες από την Under21 να παίρνουν το βάπτισμα του πυρός.

Ελλάδα – Ιταλία 1: 2.05 X: 3.55 2: 3.30

Στη Segunda Division ωστόσο η δράση ακόμα δεν έχει τελειώσει καθώς μένει να ξεκαθαριστεί ποιος θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο ανόδου.

Η Λας Πάλμας υποδέχεται τη Μάλαγα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα. Βρέθηκε άλλωστε σε αυτή τη θέση παίρνοντας ένα σπουδαίο διπλό την τελευταία αγωνιστική στην έδρα της Λα Κορούνια και δείχνει ικανή να πραγματοποιήσει την έκπληξη.

Στη Μάλαγα ξέρουν ότι ακόμα και η ισοπαλία είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Πέτυχαν άλλωστε τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν την δεύτερη θέση που θα τους έδινε την απευθείας άνοδο.

Λας Πάλμας – Μάλαγα 1: 2.08 X: 3.05 2: 3.95

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