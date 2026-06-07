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Σε ρυθμούς για το Grand Prix του Μονακό με ειδικά στοιχήματα!

Σε ρυθμούς για το Grand Prix του Μονακό με ειδικά στοιχήματα!
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Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και σειρά έχει το πλέον λαμπερό σιρκουί, καθώς οι οδηγοί θα δοκιμαστούν στη μοναδική στο είδος της πίστα του Μονακό (7/6).

Οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου υποδέχονται το θρυλικό Grand Prix του Μονακό, έναν αγώνα όπου το παραμικρό λάθος τιμωρείται αμείλικτα.

Η κατάσταση στη βαθμολογία των οδηγών έχει ανάψει για τα καλά, με τη μάχη της κορυφής να έχει ανάψει έπειτα από 5 αγώνες στον «μαραθώνιο».

Πάντως έως τώρα τα Grand Prix έχουν αποτελέσει υπόθεση των οδηγών της Mercedes, με τον Κίμι Αντονέλι να έχει κερδίσει 4 κούρσες και μάλιστα συνεχόμενες, με πιο πρόσφατη στον Καναδά, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ που είχε επικρατήσει στο εναρκτήριο σιρκουί στην Αυστραλία.

Οι 4 νίκες έχουν δώσει στον Ιταλό οδηγό και την πρωτοπορία στη βαθμολογία με 131 βαθμούς, με τον Ράσελ να ακολουθεί με 88, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari συμπληρώνει το Top-3 με 75 βαθμούς.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη βαθμολογία των κατασκευαστών, καθώς η Mercedes χάρη στις 5/5 νίκες των οδηγών της προηγείται με 219 βαθμούς, έναντι 147 της Ferrari και 106 της McLaren.

Με αυτά τα δεδομένα οι οδηγοί και οι ομάδες τους οδεύουν προς την 6η κούρσα του 2026.

Στο στενό και δαιδαλώδες σιρκουί των Μόντε Κάρλο, η προσοχή όλων στρέφεται αρχικά στις κατατακτήριες δοκιμές που θα δείξουν τη σειρά με την οποία θα εκκινήσουν τα μονοθέσια.

Τα δοκιμαστικά είναι άκρως σημαντικά ειδικά στο Μόντε Κάρλο, με τις προσπεράσεις να είναι από εξαιρετικά δύσκολες έως ανέφικτες στη στενή διαδρομή.

Έτσι η κατάκτηση της pole position ισοδυναμεί με στέρεες βάσεις για τη νίκη στο Grand Prix. Περιμένουμε μια συγκλονιστική μάχη στα χρονόμετρα, με τους οδηγούς να φλερτάρουν με τους τοίχους σε κάθε στροφή.

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