0% γκανιότα στο Ελλάδα – Ιταλία με γαλανόλευκα «Ενισχυμένα» Bet Builders

Τα φιλικά της Εθνικής μας συνεχίζονται, με αντίπαλο την Ιταλία. Αυτή τη φορά όμως σε ελληνικό έδαφος. Η Γαλανόλευκη μπορεί να έχασε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο τερματίζοντας στην 3η θέση σε όμιλο με Σκωτία, Δανία και Λευκορωσία, όμως καλείται να σηκώσει άμεσα κεφάλι και να ψάξει την πρόκριση στο επόμενο μεγάλο τουρνουά.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά του Ιουνίου έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διατάξεις και πρόσωπα, αρχής γενομένης από το ματς απέναντι στη «Μουντιαλική» Σουηδία που έληξε ισόπαλο με 2-2. Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα προηγήθηκε, έδειξε υποσχόμενα στοιχεία σε επίθεση και τακτική πειθαρχία, όμως τα δοκάρια δεν της επέτρεψαν να αποκτήσει σκορ ασφαλείας.

Η ισοφάριση από τον Γιόκερες νωρίς στο β΄μέρος έδειξε να την αποσυντονίζει, όμως ακόμα και κόντρα στη ροή η γαλανόλευκη έσωσε την ισοπαλία και τα προσχήματα, ισοφαρίζοντας με τον Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα. Αν και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσιάστηκε ανά διαστήματα πολύ βελτιωμένη στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό στο αντίπαλο 1/3, ιδίως αν συγκρίνουμε με τα δυο φιλικά του Μαρτίου που έμεινε άσφαιρη απέναντι σε Ουγγαρία και Παραγουάη.

Το όνομα της Ιταλίας από την άλλη μπορεί να τρομάζει, όμως η αγωνιστική εικόνα των Ατζούρι παρουσιάζει μια διαφορετική πραγματικότητα. Πληγωμένη από την τρίτη διαδοχική απουσία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Σκουάντρα Ατζούρα καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της και να χτίσει ξανά από την αρχή.

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Ο Σίλβιο Μπαλντίνι έχει πάρει προσωρινά τα κλειδιά της Εθνικής μετά την απομάκρυνση του Τζενάρο Γκατούζο από την τεχνική ηγεσία, όμως στη γειτονική χώρα τα ρεπορτάζ τονίζουν πως η Ομοσπονδία βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση ενός προφίλ που θα αποκτήσει μόνιμη παρουσία στον πάγκο. Μέχρι τότε ο Μπαλντίνι θα έχει την ευκαιρία να πειραματίζεται, όπως απέδειξε και στο φιλικό απέναντι στο Λουξεμβούργο.

Προ ημερών οι Ιταλοί πήραν την εκτός έδρας νίκη με 1-0, σε ένα παιχνίδι με νέο αίμα και με 15 συνολικά ποδοσφαιριστές να κάνουν το ντεμπούτο τους με το εθνόσημο στο στήθος. Ενδεικτικά η ενδεκάδα που κατέβασε ο Μπαλντίνι είχε μέσο όρο ηλικίας 21 ετών και 354 ημερών, η οποία πρόκειται για τη νεότερη της Ιταλίας από το 1912!

Η αποστολή των Ατζούρι θα είναι η ίδια που θα ταξιδέψει και στην Κρήτη για το ματς απέναντι στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει πως οι Ιταλοί θα βασιστούν σε νέα πρόσωπα, γεμάτα απειρία αλλά και ενθουσιασμό. Τέτοιου είδους πειραματισμοί μπορεί να ωφελήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που παρουσιάζει ένα πιο ομοιογενές σύνολο και μια «δεμένη» ομάδα που ψάχνει μια νίκη – δήλωση για τη συνέχεια.

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