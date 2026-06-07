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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Φουντώνει» η μάχη για την κούπα με σούπερ ειδικά! 🔥🏆

Και τώρα οι Τελικοί της GBL παίρνουν… φωτιά! Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για ακόμη μια μάχη στο κουπόνι μπάσκετ, η οποία θα κρίνει πολλά. Άλλωστε, το «τριφύλλι» ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και όποια ομάδα πάρει το Game 3 θα πάει για… matchball κούπας. 

Φυσικά, τα πάντα παραμένουν ορθάνοιχτα στα προγνωστικά μπάσκετ, αφού οι δύο «αιώνιοι» έχουν φροντίσει να μας χαρίσουν οριακές μονομαχίες. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, ανεξάρτητα από τη διαφορετική κατάσταση των δύο ομάδων. Οι Τελικοί επιστρέφουν στο ΣΕΦ και πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.50stoiximan
2.60stoiximan

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αποδόσεις 

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός στο Telekom Center έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Μέσα στο «σπίτι» του, όμως, έχει διαφορετική δυναμική, θέλει να βγάλει αντίδραση και να πάρει ξανά το πάνω χέρι στη σειρά. Για αυτό και έχει τον τίτλο του φαβορί, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.35winmasters
3.15elabet
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -6,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ +6,5
1.87novibet
1.87pamestoixima

To line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 163,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under. 

OVER 163,5 UNDER 163,5
1.85stoiximan
1.83elabet

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, θα ήταν τουλάχιστον… αφελές κανείς να μελετήσει το παιχνίδι, χωρίς να στρέψει το βλέμμα του και στα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Υπάρχει πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων, bet builder, επιλογές δηλαδή που πάντα προσφέρουν αυξημένη αξία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για τον μεγάλο Τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 8,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ+OVER 8,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ+UNDER 37,5 ΑΣΙΣΤ
8.75stoiximan
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -7,5+UNDER 166,5+ΠΙΤΕΡΣ 10+ ΠΟΝΤΟΙ
9.60winmasters
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -3,5+UNDER 82,5 ΠΟΝΤΟΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
11.00pamestoixima
OVER 14,5 ΠΟΝΤΟΙ ΦΟΥΡΝΙΕ & ΧΕΪΖ-ΝΤΕΪΒΙΣ+OVER 5,5 ΑΣΙΣΤ ΓΟΥΟΚΑΠ
7.00novibet
ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
13.00elabet

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός κανάλι 

Το κρισιμότατο Game 3 των Τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.

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