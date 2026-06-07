Ελλάδα – Ιταλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ελλάδα φιλοξενεί στο Ηράκλειο Κρήτης την Ιταλία, με τις δύο αντιπάλους να ολοκληρώνουν αυτό το στάδιο της προετοιμασίας τους ενόψει του Nations League τον Σεπτέμβριο. Η Εθνική μας μετράει μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και επτά ήττες με αντίπαλο την Ιταλία (6-22 γκολ).

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Η Ελλάδα δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ, ωστόσο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει την εξαιρετική δουλειά με στόχο να την παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και ανταγωνιστική στα επίσημα του φθινοπώρου. Την Πέμπτη αντιμετώπισε τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, προηγήθηκε, βρέθηκε να χάνει, αλλά ισοφάρισε και έφυγε από τη Σκανδιναβία με μία τιμητική ισοπαλία (2-2). Νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει πάρει και αέρα δύο γκολ. Τώρα, γυρίζει στο Ηράκλειο ύστερα από έναν χρόνο και φιλοδοξεί να συνεχίσει το σερί που έχει εκεί, μιας και δεν έχει ηττηθεί ποτέ στην Κρήτη, είτε στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» είτε στο «Παγκρήτιο», όπου μετράει έξι νίκες και μία ισοπαλία.

Η Ιταλία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική διοργάνωση και ο προπονητής Γκατούζο αποχώρησε. Παραμένοντας στην αναζήτηση νέου κόουτς, χρέη υπηρεσιακού εκτελεί ο Σίλβιο Μπαλντίνι. Ο 67χρονος κάλεσε τον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, Ντοναρούμα, και τον επιθετικό της Ίντερ, Εσπόζιτο, οι οποίοι είναι μέλη της κανονικής εθνικής της Ιταλίας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νεαροί, με παραστάσεις από τις Ελπίδες και από ομάδες μικρότερων ηλικιών. Με την ίδια πειραματική ομάδα αγωνίστηκε την Τετάρτη στο Λουξεμβούργο, όπου επικράτησε με 1-0. Τώρα βεβαίως, η αποστολή της θα είναι πολύ πιο δύσκολη.

Ο άσος της Ελλάδας τοποθετείται στο 2.08**, ενώ το διπλό της Ιταλίας παρέχεται στο 3.25** στην πλατφόρμα της Betsson. Το G/G το βρίσκουμε στο 1.72**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 2.02**. Παράλληλα, το Over 1,5 στα συνολικά γκολ της Ελλάδας δίνεται στο 2.05**, ενώ το Under 1,5 στο 1.72**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Παγκρήτιο», το να επιτευχθεί το πρώτο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 3.75** από 3.50, ενώ το να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της η Ιταλία ανεβαίνει στο 4.65** από 4.33. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, η νίκη της Ελλάδας σε συνδυασμό με το Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.25** από 3.40.

Συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η Betsson προσφέρει και Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως οι Super League, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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