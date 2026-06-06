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Οι προετοιμασίες συνεχίζονται για το Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!

Οι προετοιμασίες συνεχίζονται για το Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!
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Κάθε μέρα που περνά η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει όλο και περισσότερο και οι εθνικές ομάδες κορυφώνουν την προετοιμασία τους με σημαντικά φιλικά.
Στη Λισαβόνα η Πορτογαλία περιμένει τη Χιλή (20:45), με την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο να θέλει να κάνει γενική πρόβα ενόψει της τελικής φάσης.

Οι Πορτογάλοι του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συμμετέχουν στον 11ο όμιλο με Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουζμπεκιστάν και Κολομβία, με την πρεμιέρα τους να γίνεται στο Χιούστον (17/6) απέναντι στους Κονγκολέζους.

Όσο για τους Χιλιανούς που δεν κατάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση μετά τη φιλική αναμέτρηση στην Πορτογαλία έχουν άλλη μία απέναντι στο Κονγκό.

Πορτογαλία – Χιλή 1:1.23 X:5.80 2:12.50

Στο Σικάγο η εκ των οικοδεσποτών της τελικής φάσης του Παγκοσμίου, ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζει τη Γερμανία (21:30).

Οι Αμερικανοί του Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο του 4ου ομίλου αρχικά την Παραγουάη (13/6) στο Λος Άντζελες, ενώ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Αυστραλία και Τουρκία.

Όσο για τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν τους περιμένει ο 5ος όμιλος, αρχικά με το Κουρασάο στο Χιούστον (14/6) πριν τις μονομαχίες με Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.

ΗΠΑ – Γερμανία 1:5.00 X:4.05 2:1.60

Στις Βρυξέλλες το Βέλγιο φιλοξενεί σε άλλο σημαντικό φιλικό ματς την Τυνησία (16:00).

Οι Βέλγοι του Ρούντι Γκαρσιά βρίσκονται στον 7ο όμιλο όπου στην πρεμιέρα τους θα αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο στο Σιάτλ (15/6) ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Ιράν και Νέα Ζηλανδία.

Από την πλευρά τους οι Τυνήσιοι του Σαμπρί Λαμουσί βρίσκονται στον 6ο όμιλο και μετά την πρεμιέρα με τη Σουηδία στο Μοντερέι (15/6) έχουν ακόμα τους αγώνες με Ιαπωνία και Ολλανδία.

Βέλγιο – Τυνησία 1:1.32 X:4.85 2:9.10

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