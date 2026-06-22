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Διέρρευσε η επόμενη ομάδα του Αταμάν!

αταμάν

Η ξεκούραση είναι για τους… αδύναμους. Και ο Εργκίν Αταμάν μόνο αδύναμος δεν είναι, παρόλο που η ιστορική παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν έκλεισε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Τούρκος τεχνικός, πάντως, εξακολουθεί να έχει για τα καλά αυτό το… προπονητικό σαράκι και για αυτό σύντομα θα τον δούμε, όπως όλα δείχνουν, ξανά στους πάγκους.

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι της εξασφάλισης της υπογραφής του και εκτός απροόπτου θα μπορέσει σύντομα να τελειώσει την υπόθεση!

Πρόκειται για μια πρόσληψη απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη φιλοδοξία των ανθρώπων του ιταλικού συλλόγου να κάνουν κάτι καλό στην Ευρωλίγκα.

Άλλωστε, πάντα κοιτούν το… πάνω ράφι, το έδειξαν παλιότερα με τον Μιλουτίνοφ (ακόμη κι αν εν τέλει δεν τον απέκτησαν), το έδειξαν πρόσφατα με τον Άλεκ Πίτερς, το δείχνουν και τώρα με τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος κόουτς, λοιπόν, θα παραμείνει σε περιβάλλον Euroleague με στόχο να γράψει ιστορία και στο Μιλάνο και – γιατί όχι; – να κάνει τα πάντα για να πάρει στα χέρια του την τέταρτη Ευρωλίγκα της καριέρας του!

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