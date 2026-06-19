Αυτούς τους παίχτες φέρνει «πακέτο» ο Ομπράντοβιτς!

Δεν… κάθονται στον Παναθηναϊκό. Ήδη έχουν σηκώσει μανίκια, με στόχο να «τρέξουν» όλες τις κινήσεις που θα κάνουν την ομάδα ικανή να ανέβει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Το πρώτο «μπαμ» είναι… σχεδόν γεγονός, μιας και, όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξει επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο όπου διέπρεψε.

Φυσικά, ο Ζοτς μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα και θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξει σημαντική ποιοτική ενίσχυση, με τον ίδιο να έχει δυνατό λόγο σε αυτή τη διαδικασία.

Ήδη μάλιστα υπάρχουν δύο ονόματα τα οποία… γλυκοκοιτάζει ο Ομπράντοβιτς. Αυτά των Άιζακ Μπόνγκα και Ντάντε Έξουμ.

Και με τους δύο έχει συνεργαστεί στην Παρτίζαν, τους ξέρει… απ’ έξω κι ανακατωτά και τους θεωρεί ιδανικούς για τον νέο Παναθηναϊκό που κοιτάζει να χτίσει.

Ο Έξουμ έχει μείνει ελεύθερος από το Ντάλας και αποτελεί πολύ δελεαστική περίπτωση ενώ ο Μπόνγκα, που αποτέλεσε μια από τις ελάχιστες θετικές παρενθέσεις στη σεζόν της Παρτίζαν, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, δείχνει αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνά για να δώσει στον Ομπράντοβιτς τα υλικά που επιθυμεί και οι δύο αυτοί παίκτες βρίσκονται ψηλά στη λίστα του.