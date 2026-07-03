Αυτούς τους μουντιαλικούς παιχταράδες τσεκάρει το Big 4!

Όταν έχει Μουντιάλ το καλοκαίρι, τα πάντα στον ποδοσφαιρικό κόσμο κινούνται γύρω από αυτό.

Αναπόφευκτα, το μεταγραφικό παζάρι τρέχει με λίγο πιο αργούς ρυθμούς, ωστόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για… τσεκάρισμα παικτών.

Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα μπορούσαν να κοιτάξουν οι ελληνικές ομάδες. Σε ρεαλιστικά, πάντα, πλαίσια όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι.

Ο Κάιλ Λάριν, για παράδειγμα, που στο παρελθόν είχε φτάσει κοντά στον ΠΑΟΚ, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον φορ που θα μπορούσε να έρθει στη χώρα μας.

Το ίδιο ισχύει και για τον Πέδρο Βίτε που είχε εξαιρετική παρουσία στον άξονα του Εκουαδόρ και στα 24 του χρόνια αποτελεί πολύ ελκυστική επιλογή για οποιαδήποτε μεσαία γραμμή.

Όπως και ο 21χρονος Ερμίν Μάχμιτς, που εντυπωσίασε με τη Βοσνία.

Γυρνώντας προς τα πίσω, ο Ντίνεϊ Μπόρζες έχει αποδειχθεί… βράχος στο κέντρο της άμυνας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ ο Πάτρικ Μπιτς, ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας, δείχνει πολύ σταθερός ανάμεσα στα γκολπόστ.

Τα μάτια ανοιχτά, λοιπόν, και οι ευκαιρίες είναι εκεί.