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Ανατροπή: Πρόταση με απίστευτα λεφτά στον Παπανικολάου!

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Και ο Κώστας Παπανικολάου τα «ερυθρόλευκα» – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – δεν θα τα βγάλει από πάνω του.

Ακόμη κι αν στα χέρια του έχει πολύ ελκυστικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ομάδα του εξωτερικού που προσφερει στον Έλληνα διεθνή κλειστό διετές συμβόλαιο με απολαβές που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο Ολυμπιακός τού έκανε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με περίπου μισό εκατομμύριο.

Πάντως, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι δύο πλευρές συναντιούνται τακτικά αυτές τις ημέρες και είναι δεδομένη η κοινή τους επιθυμία να συνεχίσουν μαζί.

Επιθυμία που πιθανότατα θα γίνει και πραγματικότητα, αφού υπάρχει αισιοδοξία για την εύρεση της χρυσής τομής.

Άλλωστε, και ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του τον εμβληματικό του αρχηγό και αυτός θέλει να κλείσει την καριέρα του στα «ερυθρόλευκα».

Όπως όλα δείχνουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η σημαία θα παραμείνει στον ιστό της.

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