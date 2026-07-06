Αναπάντεχη εξέλιξη με Γουόκαπ

Διαδικαστική έδειχνε για καιρό η επέκταση της συνεργασίας του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό. Όμως πλέον τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Εκτός, βέβαια, από την επιθυμία των «ερυθρολεύκων» να κρατήσουν τον πολύπειρο γκαρντ στο ρόστερ τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έχει στα πλάνα του φυσικά, η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να τον επιβραβεύσει για την πολυετή προσφορά σου και του προσφέρει νέο, βελτιωμένο συμβόλαιο που θα του αποφέρει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση είχε πάρει τον… δρόμο της, αλλά πλέον στο παιχνίδι έχει μπει και η Ντουμπάι, η οποία απειλεί να κάνει σημαντικό σαμποτάζ στους Πειραιώτες.

Η ομάδα των ΗΑΕ θέλει πάρα πολύ να προσθέσει έναν παίκτη σαν τον Γουόκαπ στο σύνολό της και τον… χρυσώνει με περίπου 3 εκατομμύρια ετησίως.

Φυσικά, η αποχώρηση του 33χρονου δεν είναι αποκλειστικά στο δικό του χέρι, όμως η οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις είναι τεράστια και το δυναμικό μπάσιμο της Ντουμπάι έχει περιπλέξει αρκετά τα πράγματα, με τον Ολυμπιακό πλέον να ψάχνει τον τρόπο να πείσει τον Γουόκαπ για την παραμονή του στο λιμάνι.