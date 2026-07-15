«Χρυσή Ενίσχυση» με σκόρερ Μέσι στον ημιτελικό Αγγλίας κι Αργεντινής

Η ώρα να μάθουμε τους φιναλίστ του φετινού Μουντιάλ έφτασε, με Αγγλία κι Αργεντινή να μάχονται στον ημιτελικό της Ατλάντα για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στον μεγάλο τελικό! Μια μέρα μετά την επικράτηση της Ισπανίας επί της Γαλλίας, οι δυο τους θα δώσουν το δικό τους ραντεβού που υπόσχεται να καθηλώσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Τζουντ Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν έχουν κρατήσει ζωντανό το όνειρο του It’s coming home για την Αγγλία, με τους δυο τους να έχουν εξελιχθεί στους απόλυτους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Τόμας Τούχελ.

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Η Αγγλία άλλωστε μπορεί να έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με απολογισμό πέντε νίκες και μια ισοπαλία, όμως το ταξίδι της θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί άδοξα δίχως αυτούς τους δυο. Ενδεικτικά στη φάση των «32» χρειάστηκε δυο γκολ του Χάρι Κέιν για να ανατρέψει το σκορ απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ ύστερα πήρε τη σκυτάλη ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Σκοράροντας με τη σειρά του από δυο τέρματα κόντρα σε Μεξικό και Νορβηγία, πήρε από το χεράκι τα Τρία Λιοντάρια για να τα οδηγήσει ξανά σε ημιτελικό Μουντιάλ από το 2018, κάνοντας το step up για την εθνική του. Ακόμα κι έτσι ωστόσο, τα νεκρά διαστήματα των Άγγλων σε συνδυασμό με την πτώση στην απόδοση της ανασταλτικής λειτουργίας χτυπούν σαν… καμπανάκι στα αυτιά του Τόμας Τούχελ.

Ιδίως από τη στιγμή που γνωρίζει πως απέναντί του θα συναντήσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι! Η Αλμπισελέστε με τη σειρά της έχει καταγράψει μια παρόμοια πορεία με την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς παραμένει αήττητη στη διοργάνωση με απολογισμό έξι νίκες σε ισάριθμα ματς. Στα προημιτελικά βέβαια χρειάστηκε το έξτρα ημίωρο της παράτασης για να λυγίσει με 3-1 την ατσάλινη Ελβετία, όπως αντίστοιχα και στη φάση των «32» κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από 2.14 στο 3.00: Να σκοράρει ο Λιονέλ Μέσι

Παρομοίως πάντως με την Αγγλία, η Αργεντινή έχει επιδείξει μια μεγάλη εξάρτηση στην ατομική ποιότητα του ηγέτη της. Ο Λιονέλ Μέσι κουβαλάει την ομάδα του στο Μουντιάλ και ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με οκτώ γκολ αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη απειλή που έχουν να αντιμετωπίσουν τα Τρία Λιοντάρια. Ο 39χρονος μάγος της Ίντερ Μαϊάμι έχει σκοράρει σε όλα τα ματς της Αργεντινής, με εξαίρεση εκείνο απέναντι στην Ελβετία, και βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παραδόξως πάντως δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν απέναντι στους Άγγλους! Για όλα ωστόσο υπάρχει η πρώτη φορά και πριν από το ματς δήλωσε… ορεξάτος για νέες συνθήκες. Είναι δεδομένο πως ο Τόμας Τούχελ θα επικεντρωθεί στον περιορισμό του για να κρατήσει ασφαλή την άμυνα της Αγγλίας, όμως ο Μέσι έχει αποδείξει πως χρειάζεται μόνο μερικές στιγμές στο χορτάρι για να κρίνει αποτελέσματα.

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