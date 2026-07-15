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Ματσάρα Αγγλία – Αργεντινή με super έπαθλο* ανταμοιβής και 1016 δώρα χωρίς κατάθεση* στη Stoiximan!

Ματσάρα Αγγλία - Αργεντινή με super έπαθλο* ανταμοιβής και 1016 δώρα χωρίς κατάθεση* στη Stoiximan!

Αγγλία και Αργεντινή αναμετρούνται για το τελευταίο εισιτήριο του Τελικού. Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θέλει να κάνει το “back to back” ενώ οι Άγγλοι ψάχνουν την πρόκριση στον Τελικό για να αποδείξουν πως αυτή η “κακοτυχία” που κουβαλούν θα τελειώσει με τον ιδανικότερο τρόπο, απέναντι στην Ισπανία!

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Η Αγγλία κατάφερε να επικρατήσει της Νορβηγίας σε ένα δυνατό παιχνίδι όπου χάρη στα δύο τέρματα του Μπέλινγκχαμ προκρίθηκε στα Ημιτελικά του Παγκοσμίου και θέλει να ανατρέψει τις όχι και τόσο επιτυχημένες πορείες της στα προηγούμενα Παγκόσμια με βάση την δυναμική της. Από την άλλη, η Αργεντινή, θέλει να ξανά κατακτήσει το τρόπαιο και δείχνει πως είναι ικανή για να το καταφέρει με τον Μέσι στο τιμόνι της, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης παρέα με τον Κίλιαν Εμπαπέ και θα προσπαθήσει να οδηγήσει την ομάδα του ξανά στην κορυφή!

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Θα καταφέρει το “back to back” ο Μέσι και η παρέα του ή οι Άγγλοι θα καταφέρουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο Τελικό; Ποιός θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για το τρόπαιο; Διαλέγεις τον πιθανό νικητή στη Stoiximan και διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής μέσω του Mission!

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