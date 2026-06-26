Χάαλαντ, Εμπαπέ, Γιαμάλ και… γκολάρα η Interwetten!

Αφού μπήκε στο «κόλπο» και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα τα «κανόνια» του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν πάρει φωτιά πλέον, λίγα 24ωρα προτού ολοκληρωθεί η φάση ομίλων και ανοίξει η αυλαία των (πάντα) πιο συναρπαστικών νοκ άουτ.

Η Interwetten στηρίζει τα αστέρια που θαυμάζουμε στα αμερικανικά γήπεδα με απόδοση 11.83*, η οποία προκύπτει από παρολί με τρεις επιλογές, όσες και ημέρες που μας χωρίζουν (πάνω – κάτω) από την φάση των «32», όπου θα γίνει το δεύτερο μεγάλο ξεκαθάρισμα, μετά από αυτό των ομίλων.

Έχουμε και λέμε: Γκολ των Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ και Κιλιάν Εμπαπέ στο Νορβηγία – Γαλλία (Παρασκευή 26/06, 22:00), το οποίο θα κρίνει την πρωτιά του ενάτου ομίλου, αλλά γκολ και του Λαμίν Γιαμάλ στο Ουρουγουάη – Ισπανία (Σάββατο 27/06, 03:00), το οποίο θα κρίνει πολλά στον όγδοο όμιλο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ είναι, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, το φαβορί για το «Χρυσό Παπούτσι» με απόδοση 2.80 έκαστος στην Interwetten, με Χάαλαντ (7.00), Βινίσιους Ζούνιορ (8.50), Χάρι Κέιν (10.00) και Κριστιάνο Ρονάλντο (20.00) να ακολουθούν σε σημαντική απόσταση.

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