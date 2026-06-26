ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Σούπερ ματσάρα πρωτιάς με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Σούπερ ματσάρα πρωτιάς με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Το έχουμε… κυκλώσει από την κλήρωση κιόλας αυτό το ματς και πλέον έφτασε η ώρα που θα το ευχαριστηθούμε. Και με το παραπάνω. Άλλωστε, Νορβηγία και Γαλλία ετοιμάζονται για ένα πολλά υποσχόμενο παιχνίδι, το οποίο και θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου.

Όσο αυτές… ακονίζουν τα ξίφη τους, εμείς αρπάζουμε την ευκαιρία για να ρίξουμε μια καλή ματιά στις κορυφαίες αποδόσεις που προσφέρει και σε αυτό το ματς η winmasters!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα! Εδώ να μπεί το ακόλουθο ( https://winmasters.gr/el/pages/sports-calendar)

Και η Νορβηγία και η Γαλλία έχουν κάνει το 2/2, αμφότερες είναι γεμάτες ποιότητα, όμως, όπως και να το κάνουμε, οι «μπλε» είναι ένα επίπεδο πάνω και για αυτό έχουν ρόλο φαβορί στο ζευγάρι. Στο 1.62 βρίσκουμε τη νίκη της, με αυτή την Νορβηγών στο 4.90 και την ισοπαλία στο 4.40.

Με τους Χάαλαντ και Εμπαπέ να βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, όλοι μας αναμένουμε παιχνίδι με αρκετά γκολ. Το σχετικό line έχει τοποθετηθεί στο 3, μάλιστα, με το Over να προσφέρεται στο 2.11 και το Under στο 1.72.

5 Δώρα * για όλους στους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Φυσικά, πάντως, δεν θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε έτσι, χωρίς ειδικά και συνδυαστικά. Είναι τα στοιχήματα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία, αλλά τη μεγαλύτερη αγωνία και τα βρίσκουμε σε πληθώρα στη winmasters.

Για παράδειγμα, combos όπως αυτό για 1Χ με G/G και σκόρερ τον Χάαλαντ στο 5.92 ή τη νίκη της Γαλλίας με Over 3,5 γκολ και 1+ ασίστ του Ολίσε στο 8.20 δεν γίνεται κανείς απλά να τα προσπεράσει.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Παίξε σε ρυθμούς Mundial. Με 1000 μοναδικά δώρα* χωρίς κατάθεση με promo code WIN1000.

0% γκανιότα σε όλους του αγώνες του Μουντιάλ από την winmasters.

Με το Golden Sub δεν βγαίνεις ποτέ αλλαγή.

Με το Early over πηγαίνεις ταμείο 15’ λεπτά νωρίτερα.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα