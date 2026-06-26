Σούπερ ματσάρα πρωτιάς με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Το έχουμε… κυκλώσει από την κλήρωση κιόλας αυτό το ματς και πλέον έφτασε η ώρα που θα το ευχαριστηθούμε. Και με το παραπάνω. Άλλωστε, Νορβηγία και Γαλλία ετοιμάζονται για ένα πολλά υποσχόμενο παιχνίδι, το οποίο και θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου.

Όσο αυτές… ακονίζουν τα ξίφη τους, εμείς αρπάζουμε την ευκαιρία για να ρίξουμε μια καλή ματιά στις κορυφαίες αποδόσεις που προσφέρει και σε αυτό το ματς η winmasters!

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Και η Νορβηγία και η Γαλλία έχουν κάνει το 2/2, αμφότερες είναι γεμάτες ποιότητα, όμως, όπως και να το κάνουμε, οι «μπλε» είναι ένα επίπεδο πάνω και για αυτό έχουν ρόλο φαβορί στο ζευγάρι. Στο 1.62 βρίσκουμε τη νίκη της, με αυτή την Νορβηγών στο 4.90 και την ισοπαλία στο 4.40.

Με τους Χάαλαντ και Εμπαπέ να βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, όλοι μας αναμένουμε παιχνίδι με αρκετά γκολ. Το σχετικό line έχει τοποθετηθεί στο 3, μάλιστα, με το Over να προσφέρεται στο 2.11 και το Under στο 1.72.

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Φυσικά, πάντως, δεν θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε έτσι, χωρίς ειδικά και συνδυαστικά. Είναι τα στοιχήματα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία, αλλά τη μεγαλύτερη αγωνία και τα βρίσκουμε σε πληθώρα στη winmasters.

Για παράδειγμα, combos όπως αυτό για 1Χ με G/G και σκόρερ τον Χάαλαντ στο 5.92 ή τη νίκη της Γαλλίας με Over 3,5 γκολ και 1+ ασίστ του Ολίσε στο 8.20 δεν γίνεται κανείς απλά να τα προσπεράσει.

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