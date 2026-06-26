ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Τα σουτ του Γιαμάλ με απόδοση 25 στην Elabet!

Να και κάτι που δεν βλέπεις συχνά… Η Elabet πρωτοπορεί και δίνει την ευκαιρία στους νέους χρήστες να παίξουν τα σουτ του Λαμίν Γιαμάλ στην αναμέτρηση Ουρουγουάη – Ισπανία σε απόδοση 25!

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Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ορατή τόσο στην κεντρική σελίδα του Στοιχήματος, όσο και μέσα στο event και αφορά μόνο στους χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

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