Σέντρα με Δώρα*

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται και απόψε διεξάγεται η 3η αγωνιστική σε άλλους τρεις ομίλους, στον 7ο, στον 8ο και στον 9ο. Τα πρώτα παιχνίδια είναι για τον 9ο, το ντέρμπι ανάμεσα σε Νορβηγία – Γαλλία αλλά και το Σενεγάλη – Ιράκ (26/6, 22:00). Συνεχίζουμε με τον όγδοο όμιλο και τους αγώνες Ουρουγουάη – Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (27/6, 03:00) και η ημέρα ολοκληρώνεται με τον 7ο όμιλο και τις αναμετρήσεις Αίγυπτος – Ιράν και Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (27/6, 06:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Παρολί που δεν χάνει!

Εξάλλου στον έβδομο όμιλο, όλες οι ομάδες παραμένουν στο παιχνίδι της πρόκρισης, αλλά με διαφορετικές πιθανότητες. Η Αίγυπτος είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, μετά το 1-1 με το Βέλγιο και το 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας και παίζει με το Ιράν των 2 βαθμών (Νέα Ζηλανδία 2-2, Βέλγιο 0-0). Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Goal/Goal, στο 2.12. Στην άλλη αναμέτρηση του γκρουπ, παίζουν Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, σαφώς και υπάρχει φαβορί. Έχει έναν βαθμό η Νέα Ζηλανδία (2-2 με Ιράν, 3-1 από Αίγυπτο) και θέλει μόνο νίκη, όπως και το Βέλγιο που δεν έχει νίκη. Οι Βέλγοι, για την ακρίβεια, έχουν μείνει στο 1-1 με την Αίγυπτο και στο 0-0 με το Ιράν και η πίεση είναι μεγάλη. Εδώ, η αγορά Over 1,5 Ημίχρονο, προσφέρεται στο 2.00. Μάλιστα, και τα έξι παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δηλαδή Νορβηγία – Γαλλία, Σενεγάλη – Ιράκ, Ουρουγουάη – Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος – Ιράν, Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα από αυτά θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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