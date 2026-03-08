Βόλος – ΟΦΗ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

O Βόλος υποδέχεται τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League. Σημαντικό ματς για τις δύο ομάδες, καθώς ο Βόλος προσπαθεί να μπει στα πλέι οφ των θέσεων 5-8 και ο ΟΦΗ να εδραιωθεί στην πρώτη 6άδα της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί μετρούν 8 νίκες, 4 ισοπαλίες και 8 ήττες με αντιπάλους τους Κρητικούς (24-26 γκολ).

Ο Βόλος έρχεται από ισοπαλία 2-2 κόντρα στην ΑΕΚ εντός έδρας. Έφτασε μια ανάσα από το να πάρει τη νίκη. Δεν έχει επιτυχία εδώ και εννιά αγωνιστικές, αλλά η εμφάνισή του απέναντι στην Ένωση ήταν ελπιδοφόρα και ο στόχος είναι να μπορέσει να πάρει ώθηση από αυτήν. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ξανά την έδρα της και να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο. Βέβαια, θα χρειαστεί να βελτιωθεί σε διάφορους τομείς για να δώσει καλύτερες πιθανότητες στον εαυτό της.

Ο ΟΦΗ, από τη μεριά του, μεσοβδόμαδα σε εξ αναβολής ματς με τον Παναθηναϊκό έχασε με 4-1 εκτός έδρας. Στο τέλος του πρώτου μέρους μείωσε σε 2-1 με όμορφο γυριστό πλασέ του Σαλσέδο από τη μικρή περιοχή. Προηγήθηκε η εντός έδρας νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ. Έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα σε αυτά τα παιχνίδια. Οι Κρητικοί καλούνται τώρα να αφήσουν πίσω το βαρύ αυτό σκορ και να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα, χτίζοντας έτσι και καλό ηθικό εν όψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σε ενάμιση μήνα.

