Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Ντέρμπι «αιωνίων» επιφυλάσσει η 30η αγωνιστική της Euroleague, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Παρασκευής!

Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών θέλει να πάρει εκδίκηση για την πρόσφατη απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τη σειρά του «καίγεται» για τη νίκη έπειτα από την εντός έδρας ήττα-σοκ από την Παρί, που τον έριξε στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ προσφέρει θέαμα σε κάθε γήπεδο και η σούπερ προσφορά της Betsson κάνει την εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ BETSSON ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Betsson: Ένα ποντάρισμα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις