Δεν αρκεί μόνο να βλέπεις το Μουντιάλ, ήρθε η ώρα να το προβλέψεις με SuperSocial & Super Predictor!

Στις 11 Ιουνίου, το Μουντιάλ ξεκινάει και μαζί ξεκινάνε και όλες οι συνήθειες που αγαπάμε. Οι προβλέψεις, οι συζητήσεις και οι διαφωνίες. Οι απόψεις που ξεκινούν πριν από τη σέντρα και τελειώνουν πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα. Όλα αυτά η Superbet τα φέρνει στο επίκεντρο!

Το SuperSocial αλλάζει τον τρόπο που ζεις το Μουντιάλ

Θα καταφέρει η Αργεντινή να κάνει το repeat; Θα επιστρέψει η Βραζιλία στην κορυφή μετά από 24 χρόνια; Ή θα εμφανιστεί ένα νέο outsider που θα ταράξει τα νερά;

Στο SuperSocial δεν κρατάς τις απόψεις σου για τον εαυτό σου. Παρακολουθείς τι πιστεύει η κοινότητα, βλέπεις τις προβλέψεις των υπόλοιπων παικτών, μοιράζεσαι τις δικές σου εκτιμήσεις και συμμετέχεις σε μια ζωντανή ποδοσφαιρική συζήτηση που εξελίσσεται μέρα με την ημέρα!

Εδώ φυσικά υπάρχει ένα disclaimer: Δεν πρόκειται για τυφλή αντιγραφή. Παίρνεις την ιδέα, την προσαρμόζεις και παίζεις με το δικό σου σκεπτικό. Φυσικά, αν ένα event έχει ήδη κλείσει ή έχουν αλλάξει οι αποδόσεις, μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, οπότε το timing παίζει ρόλο.

Με Super πρόγραμμα ανταμοιβής*

Όταν θα έχεις πλέον το δικό σου motion στη κοινότητα και οι αντιγραφές θα είναι πολλές, παίρνεις τον τίτλο του “Creator”. Με το που γίνεσαι Creator, μπαίνεις σε ειδικό μηνιαίο πρόγραμμα ανταμοιβής* ανάλογα με τις αντιγραφές που λαμβάνουν τα δελτία σου! Με απλά λόγια: αν το content σου πάει καλά, παίρνεις value πίσω.

Super Predictor: Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις μπάλα

Όλοι έχουμε τον φίλο που “τα πιάνει όλα”. Όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή «σας το είχα πει». Τώρα ήρθε η ώρα να της απόδειξης! Με το Super Predictor, κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μπορείς να συμμετέχεις με μια απλή εγγραφή και να διεκδικήσεις το μερίδιό σου από τα συνολικά έπαθλα*. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και το ένστικτό σου γύρω από τον αθλητισμό (κι όχι μόνο), απαντώντας σωστά σε 6 ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα που θα έχουμε επιλέξει κάθε φορά. Η αρχή γίνεται στο ματς της πρεμιέρας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότιο Αφρική.

Το παιχνίδι είναι απλό, γρήγορο και απόλυτα διασκεδαστικό: στο Super Predictor καλείσαι να απαντήσεις σε 6 ερωτήσεις για το ματς και, αν καταφέρεις να πετύχεις τουλάχιστον 4 σωστές απαντήσεις, συγκαταλέγεσαι στους νικητές που μοιράζονται τα έπαθλα*.

Το μεγαλύτερο Μουντιάλ της ιστορίας ξεκινά!

Περισσότερες ομάδες. Περισσότερα παιχνίδια. Περισσότερες ιστορίες. Και η Superbet φέρνει δύο εμπειρίες που κάνουν το φετινό Μουντιάλ ακόμα πιο διαδραστικό:

SuperSocial: Η κοινότητα που ζει κάθε στιγμή της διοργάνωσης αλλά και Super Predictor, το παιχνίδι προβλέψεων που δοκιμάζει τις γνώσεις σου.

Η σέντρα πλησιάζει. Οι προβλέψεις ξεκίνησαν. Το Μουντιάλ παίζεται ήδη στη Superbet.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις