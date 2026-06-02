ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Δεν αρκεί μόνο να βλέπεις το Μουντιάλ, ήρθε η ώρα να το προβλέψεις με SuperSocial & Super Predictor!

Δεν αρκεί μόνο να βλέπεις το Μουντιάλ, ήρθε η ώρα να το προβλέψεις με SuperSocial & Super Predictor!

Στις 11 Ιουνίου, το Μουντιάλ ξεκινάει και μαζί ξεκινάνε και όλες οι συνήθειες που αγαπάμε. Οι προβλέψεις, οι συζητήσεις και οι διαφωνίες. Οι απόψεις που ξεκινούν πριν από τη σέντρα και τελειώνουν πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα. Όλα αυτά η Superbet τα φέρνει στο επίκεντρο!

Το SuperSocial αλλάζει τον τρόπο που ζεις το Μουντιάλ

Θα καταφέρει η Αργεντινή να κάνει το repeat; Θα επιστρέψει η Βραζιλία στην κορυφή μετά από 24 χρόνια; Ή θα εμφανιστεί ένα νέο outsider που θα ταράξει τα νερά;
Στο SuperSocial δεν κρατάς τις απόψεις σου για τον εαυτό σου. Παρακολουθείς τι πιστεύει η κοινότητα, βλέπεις τις προβλέψεις των υπόλοιπων παικτών, μοιράζεσαι τις δικές σου εκτιμήσεις και συμμετέχεις σε μια ζωντανή ποδοσφαιρική συζήτηση που εξελίσσεται μέρα με την ημέρα!

Εδώ φυσικά υπάρχει ένα disclaimer: Δεν πρόκειται για τυφλή αντιγραφή. Παίρνεις την ιδέα, την προσαρμόζεις και παίζεις με το δικό σου σκεπτικό. Φυσικά, αν ένα event έχει ήδη κλείσει ή έχουν αλλάξει οι αποδόσεις, μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, οπότε το timing παίζει ρόλο.

Με Super πρόγραμμα ανταμοιβής*

Όταν θα έχεις πλέον το δικό σου motion στη κοινότητα και οι αντιγραφές θα είναι πολλές, παίρνεις τον τίτλο του “Creator”. Με το που γίνεσαι Creator, μπαίνεις σε ειδικό μηνιαίο πρόγραμμα ανταμοιβής* ανάλογα με τις αντιγραφές που λαμβάνουν τα δελτία σου! Με απλά λόγια: αν το content σου πάει καλά, παίρνεις value πίσω.

Super Predictor: Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις μπάλα

Όλοι έχουμε τον φίλο που “τα πιάνει όλα”. Όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή «σας το είχα πει». Τώρα ήρθε η ώρα να της απόδειξης! Με το Super Predictor, κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μπορείς να συμμετέχεις με μια απλή εγγραφή και να διεκδικήσεις το μερίδιό σου από τα συνολικά έπαθλα*. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και το ένστικτό σου γύρω από τον αθλητισμό (κι όχι μόνο), απαντώντας σωστά σε 6 ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα που θα έχουμε επιλέξει κάθε φορά. Η αρχή γίνεται στο ματς της πρεμιέρας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότιο Αφρική.

Το παιχνίδι είναι απλό, γρήγορο και απόλυτα διασκεδαστικό: στο Super Predictor καλείσαι να απαντήσεις σε 6 ερωτήσεις για το ματς και, αν καταφέρεις να πετύχεις τουλάχιστον 4 σωστές απαντήσεις, συγκαταλέγεσαι στους νικητές που μοιράζονται τα έπαθλα*.

Το μεγαλύτερο Μουντιάλ της ιστορίας ξεκινά!

Περισσότερες ομάδες. Περισσότερα παιχνίδια. Περισσότερες ιστορίες. Και η Superbet φέρνει δύο εμπειρίες που κάνουν το φετινό Μουντιάλ ακόμα πιο διαδραστικό:
SuperSocial: Η κοινότητα που ζει κάθε στιγμή της διοργάνωσης αλλά και Super Predictor, το παιχνίδι προβλέψεων που δοκιμάζει τις γνώσεις σου.

Η σέντρα πλησιάζει. Οι προβλέψεις ξεκίνησαν. Το Μουντιάλ παίζεται ήδη στη Superbet.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα