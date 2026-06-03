Ξεκινάνε οι μάχες για το δαχτυλίδι του ΝΒΑ με ειδικά στοιχήματα!

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New York Knicks Jalen Brunson 11 reacts after hitting a three point shot against the Cleveland Cavaliers in the first quarter of the Eastern Conference Final game 4 in Cleveland, Ohio Monday May 25, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA CLE20260525108 AARONxJOSEFCZYK

Οι μεγάλοι τελικοί του NBA έφτασαν, με τον μπασκετικό κόσμο να είναι έτοιμος για σπουδαία παιχνίδια.

Οι San Antonio Spurs υποδέχονται τους New York Knicks σε μία αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον. Οι δύο τους έχουν βρεθεί και πάλι σε τελικούς, το 1999 με τους Spurs να κατακτούν τον τίτλο με 4-1.

Τώρα το σύνολο του Μιτς Τζόνσον έχει και πάλι τον ρόλο του φαβορί και θέλει να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Άλλωστε στα ημιτελικά απέκλεισε τους περσινούς πρωταθλητές, του MVP Shai Gilgeous-Alexander. Σε μία τρομερή σειρά αγώνων που έφτασε έως το game 7, οι Spurs έδειξαν χαρακτήρα και έχουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν και πάλι το πρωτάθλημα μετά το 2014.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Victor Wembanyama. Ο Γάλλος άσος αποτελεί τον ηγέτη των φετινών Spurs, σε άμυνα και επίθεση και πάνω του στηρίζουν οι περισσότεροι τις ελπίδες της ομάδας για τον τίτλο.

San Antonio Spurs – New York Knicks 1 (-4,5): 1.91 2 (+4,5): 1.89

Από την άλλη οι New York Knicks έχουν ραντεβού με την ιστορία τους. Μετά το μακρινό 1973 η ομάδα της Νέας Υόρκης ψάχνει το τρίτο πρωτάθλημά της.
Μπορεί να μην ήταν το φαβορί φέτος για να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής όμως έδειξε τεράστια σοβαρότητα μέσα στη σεζόν.

Στα ημιτελικά μάλιστα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στους Cleveland Cavaliers τους οποίους «σκούπισε» με 4-0. Αυτός που καθοδηγεί την ομάδα δεν είναι άλλος από τον Jalen Brunson.

Ο All Star guard, έχει 26 πόντους μέσο όρο τη φετινή σεζόν και είναι έτοιμος να γίνει ο ήρωας της Νέας Υόρκης. Ένα πρωτάθλημα στην πόλη θα είναι ιστορικό, όμως οι Knicks έχουν τον ρόλο του outsider στο ζευγάρι.

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