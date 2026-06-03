Οι ελληνικοί τελικοί ξεκινάνε με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο μεγάλο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στη σειρά έχοντας τρομερή ψυχολογία μετά την κατάκτηση της Euroleague και θέλουν να το δείξουν και στο παρκέ.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά από τέσσερα σερί χαμένα FA, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στη σεζόν.

Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε το βραβείο του MVP και τώρα οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι. Στα ημιτελικά ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ με δύο άνετες νίκες.

Στο πρώτο ματς επιβλήθηκαν με 94-77, ενώ στο δεύτερο πήραν τη νίκη με 98-65. Μπορεί η χρονιά μάλιστα να μην έχει τελειώσει αλλά ήδη ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Οι Μοντέρο και ΜάκΙντάϊρ βρίσκονται προ των πυλών της ομάδας, ενώ ερωτηματικό παραμένει η παραμονή του Άλεκ Πίτερς.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1 (-5,5): 1.87 2 (+5,5): 1.93

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός ψάχνει μία αντίδραση και έναν τρόπο να κλείσει θετικά τη χρονιά.

Οι «πράσινοι» βίωσαν μία απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό τους από τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague. Δεν μπόρεσαν έτσι να δώσουν το παρών στο F4 του ΟΑΚΑ και να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Το κλίμα μπορεί να μην μοιάζει το καλύτερο δυνατό αλλά σε τέτοια ματς τα πάντα μπορούν να αλλάξουν.

Το «τριφύλλι» βέβαια προβλημάτισε με την απόδοσή του στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση του αντιπάλου του στο ΟΑΚΑ με 114-102.

Στη Θεσσαλονίκη βέβαια οι «πράσινοι» έπαιξαν καλύτερο μπάσκετ και το τελικό 102-94 το επιβεβαιώνει.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει θέσει ως μεγάλο στόχο πλέον την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Τούρκο προπονητή να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

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