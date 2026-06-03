Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς τους στο πλαίσιο των τελικών της GBL. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει τον τίτλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στους 7 από τους 8 τελευταίους αγώνες τους με αντιπάλους τους «πράσινους». Σε αυτόν που δεν κέρδισαν, τον Φεβρουάριο, έχασαν και το τρόπαιο του Κυπέλλου, που κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Ο Ολυμπιακός στους δύο προηγούμενους γύρους απέκλεισε με 2-0 και μεγάλη άνεση τον Κολοσσό Ρόδου και την ΑΕΚ. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές κατέκτησε την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ. Μετράει 17 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα, πάει για ακόμη ένα πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, στα προημιτελικά απέκλεισε τη Μύκονο Betsson BC και στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ με 2-0. Βέβαια, κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης δυσκολεύτηκε. Φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεπεράσει την απογοήτευση της απουσίας του από το Final Four της EuroLeague, ενώ προετοιμάζεται για πολλές και σημαντικές αλλαγές. Νίκησε, πάντως, στις 4 τελευταίες υποχρεώσεις του.

Ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 1.43** και το διπλό του Παναθηναϊκού ανέρχεται στο 2.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Παράλληλα, το Over 169,5 πόντοι εμφανίζεται στο 1.95** και το αντίστοιχο Under δίνεται στο 1.85**.

Ως προς το ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο, ο Ολυμπιακός δίνεται στο 1.45**, ενώ ο Παναθηναϊκός στέκεται στο 2.85**. Στα μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα, το να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αήττητος εντός έδρας τους τελικούς απέναντι στο «τριφύλλι» προσφέρεται στο 2.15, ενώ το να χάνει 0-2 και να κερδίσει με 3-2 τη σειρά των τελικών το βλέπουμε στο 35.00**.

Από την άλλη, το να ξεκινήσει με δύο ήττες ο Παναθηναϊκός και να απαντήσει με τρεις νίκες κατακτώντας το πρωτάθλημα, εκτοξεύεται στο 80.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τις περισσότερες ασίστ, το να τις δώσει στη σειρά τελικών ο Thomas Walkup βρίσκεται στο 1.50**, ενώ ο Κώστας Σλούκας προσφέρεται στο 2.40**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις, ωστόσο, και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που θα διεξαχθεί στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», ο συνδυασμός χάντικαπ Ολυμπιακός -4.5 πόντοι και συνολικοί πόντοι Over 169.5 ανεβαίνει στο 3.75** από 3.43, ενώ το combo νίκη Παναθηναϊκός και Over 168.5 πόντοι πάει στο 6.05** από 5.48.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson θα προκύψουν και σημαντικές ευκαιρίες στο live, αναλόγως με το πώς θα πηγαίνει το παιχνίδι. Ωστόσο, αν έχεις ποντάρει από νωρίς, γίνεται να κλειδώσεις τα κέρδη σου, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αυτό συμβαίνει με τη χρήση του περίφημου Auto Cash Out. Πρόκειται για ένα περίφημο εργαλείο που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που σου παρέχει ελευθερία και απόλυτο έλεγχο του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ