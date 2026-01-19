Vistabet: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με 0% Γκανιότα*!

Στο πιο κομβικό παιχνίδι της χρονιάς, ο Ολυμπιακός τα δίνει όλα για τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Σαν… τελικός

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τις «ασπιρίνες» στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» και μόνο με τρίποντο θα μείνουν ολοζώντανοι στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης. Ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ έφερε προβληματισμό, ωστόσο η αναβολή της αναμέτρησης με τον Αστέρα έδωσε στην ομάδα τον χρόνο για ηρεμία και ανάσες. Στα θετικά η επιστροφή του Πιρόλα στην άμυνα, ενώ ο Ελ Κααμπί γυρίζει και η συμμετοχή του θα κριθεί από την κουβέντα με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός και η Λεβερκούζεν αναμετρήθηκαν δύο φορές στη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 2002-03. Οι «Ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 6-2 στο Φάληρο, ενώ οι «ασπιρίνες» επικράτησαν με 2-0 στη «BayArena». Ηταν τα περισσότερα γκολ που έχουν πετύχει οι Πειραιώτες σε αγώνα Champions League, καθώς και η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του. Έκτοτε, ο Ολυμπιακός έχει μέσο όρο 1,1 γκολ ανά αγώνα (110 γκολ σε 101 ματς), σημειώνοντας περισσότερα από τρία γκολ μόνο μία φορά (4-2 με τη Μάλμε τον Δεκέμβριο του 2014). Κόντρα στην Καϊράτ ο Ολυμπιακός έσπασε σερί δέκα αγώνων χωρίς νίκη και την τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο σημείωσε δυο διαδοχικές νίκες.

Σε κακό μομέντουμ

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε κακό μομέντουμ, αφού στην επιστροφή της από τη διακοπή μετρά δυο διαδοχικές ήττες. Διασύρθηκε εντός από τη Στουτγκάρδη, ενώ έχασε εκτός από τη Χόφενχαϊμ. Οι «ασπιρίνες» έπεσαν στην 6η θέση της Bundesliga, μα περισσότερο προβληματίζει η εικόνα τους. Ο Χιούλμαντ δεν υπολογίζει στον βασικό γκολκίπερ, Φλέκεν, τον μέσο, Τέλα, ενώ δεν θα παίξει ούτε ο βασικός στόπερ, Ταπσόντα. Κακή η πρόσφατη παράδοση στην Ελλάδα, αφού η Λεβερκούζεν παραμένει χωρίς νίκη στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις της, έχοντας μια ισοπαλία και δυο ήττες. Ωστόσο, η Μπάγερ είναι αήττητη στα τελευταία 19 ευρωπαϊκά παιχνίδια της απέναντι σε ομάδες εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, τελευταία ήττα από την Πόρτο τον Οκτώβριο του 2022.

