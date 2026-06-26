Vistabet: Νορβηγία – Γαλλία με 0% Γκανιότα*!

Η Νορβηγία του Χάαλαντ και η Γαλλία του Μπαπέ σε ματς… αποδείξεων και με μεγάλο στόχο την πρωτιά στον όμιλο.

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Φουλ για πρωτιά

Η Νορβηγία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως η αναμέτρηση με τη Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κρίνει την κορυφή του ομίλου. Οι «Βίκινγκς» εντυπωσιάζουν μέχρι στιγμής με το επιθετικό ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν, έχοντας πετύχει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, όσες δηλαδή είχαν καταγράψει συνολικά στις τρεις προηγούμενες συμμετοχές τους σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Στο τελευταίο τους παιχνίδι επικράτησαν 3-2 της Σενεγάλης, με τον Χάαλαντ να πραγματοποιεί ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, σημειώνοντας δύο γκολ. Ο επιθετικός της Σίτι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη διοργάνωση και απέναντι στους Γάλλους έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, καθώς μπορεί να γίνει μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ στις τρεις πρώτες συμμετοχές του σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παράδοση απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες στο Μουντιάλ δεν είναι με το μέρος της, καθώς δεν έχει καταφέρει ποτέ να επικρατήσει αντιπάλου από την ίδια συνομοσπονδία.

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Ανεβάζει στροφές

Η Γαλλία δείχνει έτοιμη για ακόμη μία μεγάλη πορεία στη διοργάνωση. Οι «Τρικολόρ» έχουν πετύχει δύο άνετες νίκες μέχρι στιγμής, επικρατώντας 3-1 της Σενεγάλης και 3-0 του Ιράκ, εξασφαλίζοντας από νωρίς την πρόκριση στους «32». Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να τερματίσει στην πρώτη θέση, ενώ με νίκη θα ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων με το απόλυτο, κάτι που έχει καταφέρει μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 1998, όταν κατέκτησε και το τρόπαιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Μπαπέ, ο οποίος μετρά ήδη τέσσερα γκολ στη διοργάνωση και συνολικά 16 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γάλλος σταρ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τον Λιονέλ Μέσι στη σχετική λίστα των σκόρερ. Παράλληλα, η Γαλλία μετρά πέντε διαδοχικές νίκες σε Μουντιάλ απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες.

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