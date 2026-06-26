ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Vistabet: Νορβηγία – Γαλλία με 0% Γκανιότα*!

Vistabet: Νορβηγία - Γαλλία με 0% Γκανιότα*!

Η Νορβηγία του Χάαλαντ και η Γαλλία του Μπαπέ σε ματς… αποδείξεων και με μεγάλο στόχο την πρωτιά στον όμιλο.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Νορβηγία – Γαλλία!
Φουλ για πρωτιά

Η Νορβηγία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως η αναμέτρηση με τη Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κρίνει την κορυφή του ομίλου. Οι «Βίκινγκς» εντυπωσιάζουν μέχρι στιγμής με το επιθετικό ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν, έχοντας πετύχει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, όσες δηλαδή είχαν καταγράψει συνολικά στις τρεις προηγούμενες συμμετοχές τους σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Στο τελευταίο τους παιχνίδι επικράτησαν 3-2 της Σενεγάλης, με τον Χάαλαντ να πραγματοποιεί ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, σημειώνοντας δύο γκολ. Ο επιθετικός της Σίτι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη διοργάνωση και απέναντι στους Γάλλους έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, καθώς μπορεί να γίνει μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ στις τρεις πρώτες συμμετοχές του σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παράδοση απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες στο Μουντιάλ δεν είναι με το μέρος της, καθώς δεν έχει καταφέρει ποτέ να επικρατήσει αντιπάλου από την ίδια συνομοσπονδία.

Vistabet: Νορβηγία – Γαλλία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Ανεβάζει στροφές
Η Γαλλία δείχνει έτοιμη για ακόμη μία μεγάλη πορεία στη διοργάνωση. Οι «Τρικολόρ» έχουν πετύχει δύο άνετες νίκες μέχρι στιγμής, επικρατώντας 3-1 της Σενεγάλης και 3-0 του Ιράκ, εξασφαλίζοντας από νωρίς την πρόκριση στους «32». Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να τερματίσει στην πρώτη θέση, ενώ με νίκη θα ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων με το απόλυτο, κάτι που έχει καταφέρει μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 1998, όταν κατέκτησε και το τρόπαιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Μπαπέ, ο οποίος μετρά ήδη τέσσερα γκολ στη διοργάνωση και συνολικά 16 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γάλλος σταρ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τον Λιονέλ Μέσι στη σχετική λίστα των σκόρερ. Παράλληλα, η Γαλλία μετρά πέντε διαδοχικές νίκες σε Μουντιάλ απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα