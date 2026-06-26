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bwin: Νορβηγία – Γαλλία ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

bwin: Νορβηγία - Γαλλία ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Για την κορυφή του 9ου ομίλου θα παίξουν απόψε (22:00) Νορβηγία και Γαλλία.

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Με «οδηγό» τον Χάαλαντ
Η Νορβηγία παρουσιάζεται εντυπωσιακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετρά δύο «τρίποντα», έχει συντελεστή τερμάτων +4 και ψάχνει νίκη… δήλωση και την πρωτιά του ομίλου, ενόψει συνέχειας. Τέσσερα γκολ για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Ο φορ της Νορβηγίας σημείωσε δύο τέρματα στο 4-1 επί του Ιράκ και ισάριθμα στο 3-2 επί της Σενεγάλης. Απόψε μπορεί να γίνει ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ σε καθεμία από τις τρεις πρώτες συμμετοχές του στη διοργάνωση. Το έχουν ήδη πετύχει ο Γκιγιέρμο Στάμπιλε το 1930 και ο Σάντορ Κοσίς το 1954.

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«Καυτός» Μπαπέ
Η Γαλλία με τον Κιλιάν Μπαπέ να είναι σε τρομερή κατάσταση, θέλει το απόλυτο στον όμιλο της και νίκη απέναντι σε μία δυνατή αντίπαλο, όπως η Νορβηγία. Ο αρχηγός των «τρικολόρ», με τα πέντε γκολ στα δύο πρώτα ματς έφτασε τα 16 (ένα γκολ ανά αγώνα) στα Μουντιάλ, έχει πλέον μπροστά του μόνο τον Λιονέλ Μέσι (18). Όμως ο Γάλλος έχει 12 λιγότερα παιχνίδια στη διοργάνωση, έναντι του Αργεντινού GOAT. Σε περίπτωση που η Γαλλία επικρατήσει των «Βίκινγκ», θα ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων με το απόλυτο μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η πρώτη ήταν το 1998, διοργάνωση που κατέκτησε και το τρόπαιο ως διοργανώτρια.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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