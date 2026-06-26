Όλα για όλα για την πρόκριση με ενισχυμένες αποδόσεις!

Τα εισιτήρια για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρίνονται στην 3η και τελευταία αγωνιστική σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο.

Στον 9ο όμιλο κρίνεται τόσο η πρωτιά, όσο και η 3η θέση η οποία υπό προϋποθέσεις θα δώσει εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Το πιο σπουδαίο παιχνίδι της βραδιάς διεξάγεται στη Βοστώνη όπου η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ (22:00).

Οι δυο τους έχουν 4 γκολ έκαστος κι έχουν οδηγήσει τους Σκανδιναβούς και τους «τρικολόρ» στο 2/2, με τη μονομαχία τους να κρίνει την πρώτη θέση και μια δυνητική καλύτερη διασταύρωση στα νοκ άουτ. Οι Γάλλοι δε θα έχουν στον πάγκο τον Ντιντιέ Ντεσάμπ που έχασε τη μητέρα του κι έχουν το περιθώριο με την ισοπαλία για να τερματίσουν πρώτοι λόγω διαφοράς τερμάτων.

Νορβηγία – Γαλλία 1:4.60 X:4.20 2:1.68

Η 3η θέση κρίνεται στο Τορόντο ανάμεσα σε Σενεγάλη και Ιράκ (22:00) που δεν έχουν βαθμό. Έτσι μόνο το «τρίποντο» θα δώσει ελπίδα συνέχειας στη διοργάνωση, με τους Σενεγαλέζους να έχουν δύο ήττες μεν, αλλά με καλές εμφανίσεις δε.

Σενεγάλη – Ιράκ 1:1.25 X:6.00 2:11.50

Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Ουρουγουάη στη Γουαδαλαχάρα (03:00), με τη «φούρια ρόχα» να έχει 4 βαθμούς μετά το 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η «σελέστε» μετράει 2 ισοπαλίες μετά το 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι Ίβηρες έχουν πάρει μπροστά και δη ο Λαμίν Γιαμάλ που σκόραρε με τους Σαουδάραβες στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Ουρουγουάη – Ισπανία 1:6.90 X:3.95

Την ίδια ώρα στο Χιούστον το Πράσινο Ακρωτήριο που έχει 2 βαθμούς αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη που έχει έναν αντίστοιχα. Ο νικητής ουσιαστικά θα κλείσει θέση στους «32» ακόμα και ανάμεσα στους καλύτερους τρίτους.

Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία 1:2.45 X:3.35 2:2.90

Το πρόγραμμα της βραδιάς κλείνει τα ξημερώματα με τον 7ο όμιλο όπου η πρωτοπόρος με 4 βαθμούς Αίγυπτος παίζει με το Ιράν (2 βαθμοί) στο Σιάτλ (06:00). Οι «Φαραώ» του Σαλάχ έχουν την ευκαιρία πρωτιάς με νίκη επί των Ιρανών που είναι άκρως μαχητικοί, έχοντας μείνει αήττητοι σε δύο αγώνες.

Αίγυπτος – Ιράν 1:2.35 X:2.70 2:3.90

Την ίδια ώρα το Βέλγιο των επίσης 2 βαθμών αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία (1 βαθμός) στο Βανκούβερ στο πέσιμο της αυλαίας. Οι Βέλγοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και θέλουν μόνο το «τρίποντο» για τα νοκ άουτ για να μην υπογράψουν την αποτυχία του πρόωρου αποκλεισμού.

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο 1:15.50 X:7.00 2:1.18

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