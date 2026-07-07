Σφραγίζονται τα τελευταία εισιτήρια για τους “8” με ειδικά στοιχήματα!

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Το παζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου συμπληρώνεται με τους δύο τελευταίους αγώνες των «16» που θα συνθέσουν το τέταρτο ζευγάρι των «8», ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία για τον τελικό και το τρόπαιο.

Στην Ατλάντα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο (19:00), σε μία αναμέτρηση και με χαρακτήρα προσωπικής μονομαχίας ανάμεσα σε Λιονέλ Μέσι και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου προχωρά ακάθεκτη, ακόμα κι όταν αντιμετωπίζει αναπάντεχα υψηλά εμπόδια, όπως αποδείχθηκε αυτό του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο Μέσι σκόραρε για όγδοο σερί ματς Μουντιάλ, σπάζοντας ένα μυθικό ρεκόρ και συνεχίζει για το Χρυσό Παπούτσι, όμως οι πρωτάρηδες ήταν σκληρά καρύδια και χρειάστηκε παράταση για να λυγίσουν (3-2) με αυτογκόλ.

Οι «Φαραώ» από την άλλη για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Μουντιάλ προκρίθηκαν από νοκ άουτ παιχνίδι, επικρατώντας της Αυστραλίας στα πέναλτι (4-2), έχοντας όνειρα για νέες σελίδες ιστορίας.

Αργεντινή – Αίγυπτος 1:1.45 X:4.85 2:.9.20

Η σκυτάλη περνάει στο Βανκούβερ όπου η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία (23:00) από όπου θα προκύψει η έτερη ομάδα του προημιτελικού.

Οι Ελβετοί πέρασαν εύκολα και ωραία το εμπόδιο της Αλγερίας στους «32» με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, από Εμπολό και Εντόι (2-0), φλερτάροντας πλέον με την κορυφαία πορεία της ιστορίας τους που ήταν η παρουσία στα προημιτελικά (δις) με πιο πρόσφατη το 1954.

Από την πλευρά τους οι «καφετέρος» έφτασαν στους «16» όπως και το 2018 με το 1-0 επί της Γκάνας με το γκολ του Αρίας, σε ένα παιχνίδι όπου το σκορ ήταν μικρό σε σχέση με τις φάσεις που δημιούργησαν οι κυριαρχικοί Κολομβιανοί, οι οποίοι ονειρεύονται την 8άδα όπως το 2014.

Κοινή συνισταμένη με την προ 12ετίας πορεία, η παρουσία του Χάμες Ροντρίγκες.

Ελβετία – Κολομβία 1:3.70 X:3.15 2:2.40

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