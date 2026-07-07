Σέντρα με Δώρα*

Στη «μάχη» των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ρίχνεται και η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ (7/7, 19:00). Είναι ένα ζευγάρι με φαβορί, αλλά αυτό μένει να φανεί και στο γήπεδο. Λίγο αργότερα, κοντράρονται Ελβετία – Κολομβία (23:00), παιχνίδι που ολοκληρώνει τη φάση των «16» και έτσι θα σχηματιστεί το «παζλ» των προημιτελικών. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Παράταση; Έχεις επιστροφή!

Η Αργεντινή πέρασε, έστω και δύσκολα, το εμπόδιο του Πράσινου Ακρωτηρίου, κερδίζοντας 3-2 στην παράταση. Τα γκολ από τους Μέσι, Λισάντρο Μαρτίνες και το αυτογκόλ του Μπόρζες στο 111’ έκαναν τη διαφορά για τους παγκόσμιους πρωταθλητές που λογικά δεν θα περίμεναν τόση αντίσταση. Τώρα, απέναντι είναι η Αίγυπτος του Σαλάχ που απέκλεισε την Αυστραλία, στη διαδικασία των πέναλτι. Προηγήθηκε με τον Ασχούρ στο 13’, αλλά ισοφαρίστηκε στο 55’ με αυτογκόλ του Χάνι και αυτό το 1-1 έμεινε ως το τέλος και της παράτασης. Στα πέναλτι, οι παίκτες της ευστόχησαν σε όλες τις εκτελέσεις και στις 4 και έτσι πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το 1/1, στο 2.00.

Παρολί που δεν χάνει!

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, το Ελβετία – Κολομβία δείχνει κάπως πιο ισορροπημένο. Η Ελβετία ξεπέρασε το εμπόδιο της Αλγερίας με 2-0. Τα γκολ από τον Εμπολό στο 10’ και από τον Εντόι στο 46’ έκαναν τη διαφορά για τους Ελβετούς. Η Κολομβία έχει μία πολύ καλή παρουσία ως τώρα στη διοργάνωση, ενώ στη φάση των «32» απέκλεισε την Γκάνα με 1-0. Ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά, σκόραρε στο 14’ με τον Αρίας, είχε και ακυρωθέν γκολ, στο 56’ με τον Ντίας και θα μπορούσε να βρει κι άλλα τέρματα. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Goal/Goal, στο 1.95. Μάλιστα, αυτά τα δύο παιχνίδια, Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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