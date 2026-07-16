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Το Stoiximan Nation σε προσγειώνει στο Μονακό με ελικόπτερο!

Το Stoiximan Nation σε προσγειώνει στο Μονακό με ελικόπτερο!

Φαντάσου να ξυπνάς το πρωί, να επιβιβάζεσαι σε ένα ελικόπτερο πάνω από τη Γαλλική Ριβιέρα και να προσγειώνεσαι στο Μονακό για να ζήσεις την απόλυτη VIP εμπειρία! Αρκεί να κάνεις ένα κλικ και να δηλώσεις συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό του Stoiximan Nation. Ισως είσαι εσύ… ο μεγάλος νικητής!

VIP εμπειρία στο Μονακό, στο Stoiximan Nation!

Ένας υπερτυχερός μαζί με τον συνοδό της επιλογής του θα ετοιμάσουν βαλίτσες για μία συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Η διαδρομή ξεκινά με αεροπορικά εισιτήρια για τη Νίκαια, συνεχίζεται με μια VIP μετάβαση με ελικόπτερο από και προς το Μονακό και ολοκληρώνεται με διαμονή σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο του Μόντε Κάρλο!

Στη Stoiximan, κάνοντας απλά την εγγραφή σου, ίσως είσαι εσύ ο “εκλεκτός ή η εκλεκτή” για αυτή την εμπειρία, αφού στο Stoiximan Nation οι διαγωνισμοί και τα δώρα δεν σταματούν ποτέ. Το καλύτερο; Συμμετέχεις, εντελώς δωρεάν!

Πάρε μέρος και κέρδισε στους διαγωνισμούς του Stoiximan Nation!

Η ευκαιρία να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία στο Μονακό, είναι ακριβώς μπροστά σου και το εισιτήριο “ψάχνει” τον κάτοχο του . Εσύ θα το χάσεις;

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

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