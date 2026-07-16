Οι προκριματικοί του Europa League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόλις άρχισαν και στο Europa League διεξάγονται οι επαναληπτικοί του πρώτου προκριματικού γύρου.

Στη Ρουμανία η Κλουζ αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου (20:30), σε ένα ζευγάρι στο οποίο έχει στραμμένο το βλέμμα του ο ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα που θα προκριθεί θα τεθεί αντιμέτωπη της ομάδας του Αλέσιο Λίσι στον επόμενο γύρο.

Το πρώτο παιχνίδι έληξε χωρίς σκορ (0-0) στο ουδέτερο Λούμπλιν και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό όπου χρειάζεται νικητής για να προκύψει η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο.

Ουνιβερσιτατέα Κλουζ – Ντιναμό Κιέβου 1:5.05. X:3.90 2:1.62

Στη Βουδαπέστη η Φερεντσβάρος αντιμετωπίζει τη Βοϊβοντίνα (21:15), με την ουγγρική ομάδα να έχει το πάνω χέρι μετά το 1-2 στο Νόβι Σαντ.

Το γκολ του Γιουσούφ στο 86’ έκρινε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Φερεντσβάρος να προηγείται στο 8’ με τον Ζαχάριασεν, ενώ η αναμέτρηση είχε έρθει στα ίσια με το αυτογκόλ του Ραεμάκερς στο 45’.

Φερεντσβάρος – Βοϊβοντίνα 1:1.49 X:4.55 2:5.20

Στη Ζίλινα η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τη Χάιντουκ (21:30), με την ομάδα του Σπλιτ να έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο.

Η κροατική ομάδα επικράτησε με 2-0 στον πρώτο αγώνα με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, από τον Μπραΐκοβιτς (22’) και τον Ντάλισον Ντε Αλμέιδα (49’).

Ζίλινα – Χάιντουκ Σπλιτ 1:3.05 X:3.45 2:2.20

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται και η υπόθεση πρόκριση στο ζευγάρι της Αλουμίνι με τη Σέριφ Τίρασπολ (21:00).

Η πρώτη αναμέτρηση είχε λήξει χωρίς τέρματα, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην ίδια αφετηρία πριν τη σέντρα του επαναληπτικού στο Μάριμπορ.

Αλουμίνι – Σέριφ Τίρασπολ 1:3.85 Χ:3.15 2:1.98

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