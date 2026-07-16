Αλλάζουν οι ισορροπίες στη Euroleague: Πώς διαμορφώθηκαν οι αποδόσεις!

Η περσινή σεζόν είχε υψηλό στοιχηματικό ενδιαφέρον, ειδικά για τους ελληνικούς εκπροσώπους.Έπειτα από την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό αλλά και τις δυναμικές μεταγραφές του Παναθηναϊκού, οι αποδόσεις για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας από τους “αιώνιους” τους κάνουν φαβορί!

Οι μακροχρόνιες αποδόσεις για την κατάκτηση της Euroleague για τη σεζόν 2026-27

Οι ερυθρόλευκοι στέφθηκαν για 4η φορά Πρωταθλητές Ευρώπης επιβεβαιώνοντας όλα τα προγνωστικά, αφού είχαν τερματίσει πρώτοι στη κανονική περίοδο. Φέτος, βρίσκονται ξανά στην κορυφή ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, στο 3.75, δημιουργώντας από το καλοκαίρι μία τρομερή στοιχηματική πρόταση μέσα από τη Stoiximan.

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Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μετά τις θορυβώδεις μεταγραφές με πιο ηχηρή αυτήν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και του τεχνικού επιτελείου που θα τον συνοδεύει, βρίσκεται στο 4.00 για να “στεφθεί” Πρωταθλητής της σεζόν 2026-27. Στη Stoiximan, αυτή η στοιχηματική επιλογή φαντάζει δελεαστική με βάση την δυναμική και το ρόστερ των Πρασίνων!

Οι μακροχρόνιες αποδόσεις για την κατάκτηση της Euroleague για τη σεζόν 2026-27

Την πρώτη πεντάδα των αποδόσεων συμπληρώνουν η Φενέρμπαχτσε στο 7.00 η οποία κάθε χρονιά αποτελεί ένα από τα φαβορί, η Ρεάλ Μαδρίτης στο 8.00 η οποία έφτασε ένα βήμα πριν την κατάκτηση του περσινού τροπαίου, αλλά και η Ντουμπάι που βρίσκεται στο 9.00, αφού με την μεταγραφική της πορεία δημιουργεί ένα τρομερό ρόστερ που θα διεκδικήσει το τρόπαιο!

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