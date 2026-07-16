Grande Φαβορί ΠΑΟΚ και Άρης: Αυτές είναι οι αποδόσεις του Eurocup!

Το εισιτήριο για την διοργάνωση της Euroleague αποκτάται μέσω του Πρωταθλητή του Eurocup. Άρης και ΠΑΟΚ θα βρίσκονται σε αυτό την φετινή σεζόν και όλα δείχνουν πως θα είναι οι βασικοί διεκδικητές αυτού του εισιτηρίου! Στη Stoiximan, αυτό επιβεβαιώνεται αφού και οι δύο ελληνικοί εκπρόσωποι βρίσκονται στην κορυφή των αποδόσεων για κατάκτηση!

Οι μακροχρόνιες αποδόσεις για την κατάκτηση του Eurocup για τη σεζόν 2026-27!

Ο ΠΑΟΚ, εντυπωσίασε την περσινή σεζόν αφού έφτασε στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League και στα τελικά του FIBA Europe Cup. Φέτος, θέλει να “θορυβήσει” ακόμη παραπάνω τον μπασκετικό κόσμο, αφού μετά την απόκτηση του εξαιρετικού Αντρέα Τρινκιέρι, έκανε το απόλυτο “μπαμ” αποκτώντας τον Τσέντι Όσμαν, κάνοντας αυτομάτως τον εαυτό του το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup με την απόδοσή του στο 3.50!

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Ο Άρης πέρασε σε άλλη εποχή, με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι του. Πολλές από τις μεταγραφικές κινήσεις του έχουν άρωμα Euroleague ή NBA, δημιουργώντας μία ομάδα άκρως επικίνδυνη, άρα και ικανή να στεφθεί Πρωταθλήτρια Eurocup, με την απόδοσή της στο 5.00!

Μπαχτσεσεχίρ και Χάποελ Ιερουσαλήμ συμπληρώνουν τα στοιχηματικά φαβορί για το τρόπαιο στο 6.00 και 7.00 αντίστοιχα.

Οι μακροχρόνιες αποδόσεις για την κατάκτηση του Eurocup για τη σεζόν 2026-27!

Η Θεσσαλονίκη θέλει να γράψει την δική της ιστορία με τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της και πώς να μην το κάνει μετά τις εκπληκτικές μεταγραφές που Άρης και ΠΑΟΚ έχουν κάνει. Θα καταφέρουν το φαβορί του φετινού Eurocup να κατακτήσουν το τρόπαιο και να βρεθούν στην ελίτ της Ευρώπης; Στη Stoiximan, οι αποδόσεις για την κατάκτηση του Eurocup από μία από τις δύο ομάδες του Βορρά αποτελούν μία δυναμική στοιχηματική επιλογή!

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