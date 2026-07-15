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Νικοπολίδης στα 90 Λεπτά Μουντιάλ: Κοντή ομάδα η Αργεντινή

Νικοπολίδης στα 90 λεπτά Μουντιάλ: Δεν έχει πείσει η Αργεντινή

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Αντώνης Νικοπολίδης, φιλοξενήθηκε στο 9ο επεισόδιο της εκπομπής 90 Λεπτά Μουντιάλ, που προβάλλεται αποκλειστικά από το κανάλι της Kingbet.

Στη συζήτηση με τους Νίκο Νταμπίζα και Ισίδωρο Πρίντεζη, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 μίλησε για τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Ο Αντώνης Νικοπολίδης δεν δίστασε να εκφράσει την άποψη πως η Αργεντινή στηρίζεται στον Λιονέλ Μέσι, έχει αδυναμίες, με μεγαλύτερη τις στατικές φάσεις, καθώς φαίνεται μια κοντή ομάδα, ενώ σύμφωνα πάντα με τον ίδιο δεν έχει πείσει πως αξίζει να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όσον αφορά την Αγγλία, ο πρώην γκολκίπερ των δύο «αιωνίων» δήλωσε πως τα προβλήματά της εντοπίζονται κυρίως στο αμυντικό σκέλος, όμως δείχνει ικανή να… χτυπήσει στον αέρα την «αλμπισελέστε».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλο το επεισόδιο με guest τον Αντώνη Νικοπολίδη:

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