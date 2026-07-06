Summer Calendar: Καλοκαιρινή Πρεμιέρα με 5 Δώρα* σε όλους, από τη Stoiximan!

Από τις 6 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, μια καθημερινή εμπειρία με ξεχωριστές προσφορές σε περιμένει, για να τις ανακαλύψεις. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις έρχονται σαν κύματα για σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα στη Stoiximan, δίνοντάς σου την ευκαιρία να διεκδικήσεις έπαθλα* και δώρα* στο νέο Summer Calendar !

Summer Calendar, στη Stoiximan!

Καθημερινά έπαθλα* στο Summer Calendar της Stoiximan! Από τις 6 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, μπαίνεις σε μια διασκεδαστική εμπειρία, όπου διεκδικείς έπαθλα* και ενισχύεις το παιχνίδι σου, στο Live Casino και όχι μόνο!

Η αρχή γίνεται με 5 Δώρα* σε όλους, χωρίς κατάθεση, σε ένα καλοκαιρινό περιβάλλον που “ψαρέυεις” τις δικές σου επιτυχίες!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Τα δώρα* δίνουν το ιδανικό ξεκίνημα σε κάθε νέο παίκτη, είτε θέλει να δοκιμάσει το Στοίχημα είτε να απολαύσει το Live Casino, η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να επωφεληθείς άμεσα!

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