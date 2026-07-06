5 Δώρα* σε όλους από τη Stoiximan!

Η Stoiximan σού χαρίζει 5 Δώρα* που έρχονται να προσθέσουν έξτρα ενδιαφέρον στην εμπειρία σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να “ψαρέψεις” νέες συγκινήσεις! Αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς η έναρξη του νέου Summer Calendar έγινε και η δράση του πηγαίνει έως και τις 2 Αυγούστου!

5 Δώρα*, εντελώς δωρεάν από τη Stoiximan!

Καθώς το καλοκαίρι παραμένει άκρως ποδοσφαιρικό, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται εκεί. Η διασκέδαση στη Stoiximan αλλάζει προφίλ και σε βγάζει στην απόλυτη “βαρκάδα”, με 5 Δώρα* σε όλους.

Η αρχή έγινε, όμως το Summer Calendar θα “συνοδεύει” την καλοκαιρινή σου εμπειρία στη Stoiximan έως και τις 2 Αυγούστου!

5 Δώρα*, εντελώς δωρεάν από τη Stoiximan!

Τα δώρα* δίνουν το ιδανικό ξεκίνημα σε κάθε νέο παίκτη, είτε θέλει να δοκιμάσει το Στοίχημα είτε να απολαύσει το Live Casino, η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να επωφεληθείς άμεσα!

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»